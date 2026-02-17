„Arde de cinci ore fără întrerupere”

A dat iama în gogoșile de la supermarket, dar nu din motivul la care vă gândiți. În Polonia, Marek Hoffmann și-a făcut plinul cu aceste produse de patiserie pentru a economisi peleții de lemn. Motivul: aceste gogoși erau, conform TVP, oferite cu reduceri substanțiale în apropierea unei sărbători naționale numite Joia Grasă (Fat Thursday).

Într-un videoclip pe YouTube, Marek Hoffmann povestește că „arde de aproape cinci ore fără întrerupere și nu pare că se va opri curând. Nu înțeleg ce se întâmplă”, comentează el.

„Uleiul din gogoși fierbe continuu. Suficient cât să facă temperatura să crească… la câteva sute de grade Celsius!. E mai ieftin deccât peleții”.

Ce economie a făcut

Bărbatul a plătit 2,85 euro pentru cele 133 de gogoși care cântăreau, în total, aproximativ zece kilograme. Pentru aceeași greutate de peleți, Marek Hoffmann ar fi plătit cu 1,60 euro mai mult. Este o economie foarte mică, având în vedere natura extrem de lipsită de etică a gestului.

Chiar el recunoaște: „Ne putem întreba dacă n-ar fi fost mai bine ca cineva să mănânce aceste gogoși”. O dilemă etică, dar până la urmă este vorba de bani.

Potrivit Money.pl, Polonia se confruntă cu o creștere puternică a prețurilor la peleții de lemn, a căror cantitate este, în plus, limitată. În octombrie 2025, tona costa 1.400 de zloți (aproximativ 332 de euro), față de peste 2.000 astăzi (474 de euro).

