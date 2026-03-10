„Am văzut imediat potențialul”

Dar pentru Hayley Rubery rulota din 1989 a fost exact provocarea pe care o căuta. Cu doar 570 de euro, femeia a cumpărat-o aproape impulsiv, iar astăzi, după o renovarea făcută cu propriile mâini, familia ei o folosește pentru vacanțe.

Primul contact cu rulota nu a fost unul ușor, povestesc ei, interiorul părea blocat în anii 80. Scaunele tapițate erau uzate, dulapurile din MDF erau grele și demodate, iar întregul spațiu părea că a văzut vremuri mult mai bune.

„Avea nevoie de puțină dragoste și atenție, dar am văzut imediat potențialul”, le-a spus Hayley urmăritorilor ei. Primul pas a fost uriaș. Au scos aproape tot din interior și au început renovarea de la zero.

Mobilier second-hand și idei DIY

În loc să cumpere mobilier scump, Hayley a ales o soluție mult mai ieftină. A căutat piese de mobilier uzat pe rețelele sociale, în magazine second-hand și în magazine caritabile. Fiecare obiect a fost ales cu grijă și adaptat spațiului mic din rulotă.

„Am refolosit mobilier, am cumpărat lucruri la mâna a doua și am tras de fiecare bănuț cât am putut. E uimitor ce poți face când îți folosești imaginația”, a spus ea.

Exteriorul rulotei a fost curățat complet și revopsit cu spray, iar cuplul a adăugat o dungă verde închis, care îi dă un aspect modern.

Bucătăria a devenit piesa centrală

Una dintre cele mai mari schimbări s-a produs în bucătărie. Hayley nu a vrut un interior clasic de rulotă, ci un stil rustic, inspirat de casele de la țară. A adăugat perdele simple din plasă și o chiuvetă ceramică mare, mai des întâlnită în bucătăriile tradiționale.

Interiorul a fost completat cu panouri din lemn care dau spațiului un aer cald și primitor. Zona de dormit a fost decorată în culori naturale și au adăugat un șir de luminițe care creează o atmosferă relaxantă, aproape de poveste.

Dar rulota, pe care familia a numit-o „Joyce”, nu este folosită doar pentru vacanțe. Atunci când nu călătoresc, Hayley și familia ei o folosesc ca pe un mic refugiu în curte, unde organizează seri de film sau joacă.

Femeia a povestit totul pe Instagram, unde are aproximativ 144.000 de urmăritori, iar imaginile cu rulota renovată au atras rapid mii de reacții.

„Ai făcut interiorul absolut superb”, a scris o urmăritoare.

„Arată ca o mică casă de grădină foarte scumpă. Perfect”, a comentat altcineva.

O altă persoană a spus simplu: „Într-o zi trebuie să fac și eu asta”.

