120 de milioane de tone de haine aruncate

Anul trecut, peste 120 de milioane de tone de haine au fost aruncate, echivalentul a 200 de stadioane olimpice, iar aproximativ 80% dintre acestea au ajuns la groapa de gunoi sau au fost incinerate, doar 12% fiind refolosite, conform Texcycle. În plus, producția unei perechi de blugi necesită circa 3.781 de litri de apă, luând în calcul întregul ciclu de viață, de la cultivarea bumbacului până la livrarea produsului finit, potrivit UNEP.

De la programul de colectare al hainelor care adună zeci de tone, până la tinerii care refolosesc denimul în ateliere artizanale, reciclarea vestimentară devine o nouă formă de responsabilitate.

Cimitir haine, desertul Atacama
Zeci de tone de haine vechi sunt aruncate zilnic. Foto Profimedia

Cum funcționează programul de colectare al Inditex

Inditex mizează pe circularitate: hainele sunt gândite de la design până la sfârșitul vieții lor, cu scopul de a fi reciclate sau refolosite, reducând astfel consumul de resurse și cantitatea de deșeuri.

Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
Recomandări
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Prin proiectul Take Back, hainele plasate în containerele amplaste în cele 8 magazine din portofoliul Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home și Lefties), ajung la Crucea Roșie Română Filiala Sector 6 și Magazinul Caritabil SocialXChange.

De la începerea programului, în 2019, erau undeva în jur de 14 tone și au fost colectate un total de 14830 kg de haine, s-a ajuns la 52022 kg, în 2024, aproximativ 52 de tone de haine. La momentul actual, până în septembrie 2025, sunt 34 de tone. „Numărul de donații o sa crească din nou. Că de cele mai multe ori oamenii fac curat în perioada asta de toamnă, iarnă sau primăvară. Renunțăm la ceva să ne cumpărăm ceva mai de actualitate, mai gros, mai potrivit pentru gusturile actuale”, susțin reprezentanții societății Inditex.

Pentru a respecta legislația, produsele donate trebuie să treacă printr-un proces de igienizare. Se pot dona produse din denim, bumbac, articole precum geci și paltoane, dar niciodată articole de lenjerie intimă, accesorii și încălțăminte. Pentru acestea, nu există momentan procese de igienizare. Tot ce se poate recicla rămâne pe partea de textilă. 

După ce sunt donate în containere, urmează să fie puse în cutii dedicate. Sunt ambalate individual, apoi sunt preluate de firma de logistică. Sunt ținute în depozit până se strânge un număr mai mare de cutii, iar ulterior sunt dispersate către cei doi parteneri, Crucea Roșie și Social Exchange.

Ce se întâmplă la Crucea Roșie

În momentul în care hainele ajung la Crucea Roșie, sunt verificate de către voluntari. Și există diferite căpăririi. Căprăria de articole care sunt într-o stare extraordinar de bună. „Atunci când în Băneasa se întâmplă să primim rochii de cocktail, Armani, Gucci, alte brand-uri consacrate, voluntarii le puneau pe acelea separat pentru a fi igienizate, urmând ca ulterior să le comercializeze la un preț modic în magazinul lor caritabil, numit „Bine Boutique”, localizat în piața Amzei, conform reprezentanților societății Inditex. În acest magazin sunt expuse articole Inditex, lucruri pe care clienții le pot achiziționa la preț de outlet.

 A doua căpărărie sunt articolele igienizate care ajung către beneficiar social. În zonele rurale, pentru cei care au nevoie de o geacă groasă, un denim bun.

Există și situația în care anumite articole sunt transformate într-un produs finit, de obicei de o valoare mai mică decât produsul inițial. „Și atunci denimul, de exemplu, cel care e găurit și se află în posibilitatea de a mai fi reutilizat de cineva, se toacă fâșie cu fâșie, și ulterior este transformat ori în covorașe, ori în doorstopere, în diferite produse noi, de obicei decorațiuni”, conform reprezentanților societății Inditex.

Cel mai modern centru de sănătate mintală pentru copii din România. Clinica, amenajată la Pitești, va trata inclusiv adicțiile adolescenților
Recomandări
Cel mai modern centru de sănătate mintală pentru copii din România. Clinica, amenajată la Pitești, va trata inclusiv adicțiile adolescenților

Iar cea mai mică categorie este cea de haine incinerate, sub 5%. „cei care donează lenjerie intimă și cele pe care noi ne aflăm în imposbilitate de a le reutiliza”, spune Inditex.

Ce se întâmplă la SocialXChange

Persoanele cu risc de excluziune socială participă într-un mod activ în programele de reciclare Inditex prin magazinul SocialXChange, un spațiu caritabil unde „banii nu există, există doar timp”. Cei care vin aici contribuie prin activități precum igienizarea, spălarea, călcarea și sortarea hainelor donate. În schimb, ei primesc puncte pe baza timpului oferit, pe care le pot folosi pentru a „cumpăra” produse din magazin – de la haine și accesorii, până la obiecte de mobilier. În acest mod, beneficiarii învață să fie responsabili și mândri de contribuția lor, iar cei mai tineri au acces la programe after-hours, cu masă caldă și ajutor la teme, inclusiv copii din centre de plasament.

Ce e diferit în Spania

În Spania, programul de reciclare Inditex are o dimensiune suplimentară prin opțiunea de donare a hainelor chiar la livrarea comenzilor online. Clienții care primesc comanda pot selecta în aplicație că doresc să trimită hainele vechi într-o cutie specială, pregătită pentru donație. Această cutie este preluată de către voluntarii Caritas, care colectează donațiile direct de la ușa clienților, reducând astfel emisiile de carbon generate de transport.

Procesul este similar cu cel din magazinele fizice: hainele donate sunt sortate, igienizate și distribuite fie către organizații caritabile, fie către beneficiari cu risc de excluziune socială, fie reutilizate pentru a fi transformate în produse noi. În plus, Inditex oferă clienților și opțiuni de reparație și marketplace pentru hainele din colecții mai vechi, astfel încât acestea să poată fi ajustate, scurtate, lărgite sau chiar revândute prin platforma Zara, prelungindu-le durata de viață.

Alte programe de reciclare al hainelor ale altor companii, au fost suspendate, exemplu programul de la H&M. În urma procesului de donare a hainelor vechi, clienții primeau și un voucher.

Cum transformă o tânără hainele vechi în produse unice

Codrina Căprioară (27 de ani), originară din Neamț, consideră că hainele vechi nu trebuie să ajungă la gunoi. Acum un an tânăra a început să coasă niște materiale cumpărate la mâna a doua de pe internet și spune că în spatele acestei practici a stat mereu dorința de a nu fi un nou poluator. „Îmi doream să folosesc ceea ce deja există, să nu fac mai mult rău. Sunt conștientă că industria de textilă este cel mai mare poluator de pe planetă, iar când ești conștient, nu-ți poți dori să faci parte din rău, vrei să arăți că poți face și bine”, a declarat tânăra pentru Libertatea. 

Codrina Căprioară
Codrina Căprioară

Totul a pornit dintr-o observație: mai multe branduri din străinătate foloseau deja materiale existente și cu mici modificări realizau produse noi, iar asta a ambiționat-o și pe Codrina să procedeze la fel: „A trecut un an și primesc aproximativ 50 de perechi de blugi din toată țara și îi transform în accesorii: genți, gulere, prinzătoare de păr, brelocuri sau topuri.” Așa și-a creat propriul atelier de reciclare numit „Coudre les morceaux”. Termenul provine din limba franceză și se traduce literal ca „a coase bucățile la loc.”

A crescut la țară înconjurată de natură și o mașină de cușut a bunicii pe care nu avea niciodată voie să o atingă din teama să nu o strice. „Poate dorința să demonstrez că merit să ating mașina de cusut a bunicii m-a adus aici inconștient.”

Codrina și mașina de cusut a bunicii
Codrina și mașina de cusut a bunicii

Fiecare colet livrat de tânără conține un cartonaș prin care îi evidențiază cumpărătorului că a salvat între 10 și 20 de kg de CO2 în urma salvării unei perechi de denim. „Vreau să îi ajut pe oameni să conștientizeze că fiecare gest ne ajută și facem bine împreună.”, spune tânăra.

Codrina susține că a observat cu timpul din ce în ce mai multe branduri și la noi în țară care doresc să recicleze mai mult și simte că lucrurile merg într-o direcție corectă: „Oamenii. și în special tinerii, sunt receptivi la soluția pe care le-o ofer și mă susțin cu fiecare donație, achiziție și cuvânt pe care mi-l oferă. Mi s-a schimbat viața de când am început această activitate și mă bucur că pot să o fac fără să mă simt vinovată că sunt un poluator.” 

Aceasta consideră că generația Z își dorește să facă o schimbare și caută tot felul de mijloace în așa fel încât să nu repete anumite greșeli pe care le-au remarcat în trecut. „Generațiile trecute știu că ar fi făcut la fel ca noi, doar că le-au lipsit resursele.”

Codrina Căprioară, reciclare haine Image 2025-09-15 at 17.52.33Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toți angajații ArcelorMittal Hunedoara au fost rechemați la muncă. Cine vrea să cumpere combinatul închis din cauza prețurilor pentru energie electrică

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
Elle.ro
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
gsp
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.RO
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
GSP.RO
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Medicii români au realizat 200 de transplanturi hepatice de la donator viu: „Procedură prin care un om sănătos își riscă propria viață”
Știri România 13:47
Medicii români au realizat 200 de transplanturi hepatice de la donator viu: „Procedură prin care un om sănătos își riscă propria viață”
Escrocheria care lasă oamenii fără bani și conturile de WhatsApp. România, printre cele mai afectate țări: „Exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor”
Știri România 13:39
Escrocheria care lasă oamenii fără bani și conturile de WhatsApp. România, printre cele mai afectate țări: „Exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor”
Parteneri
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Adevarul.ro
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Stiri Mondene 14:17
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Rețeta de ciulama de pui pregătită de Majda Aboulumosha pentru această toamnă. Ce ingrediente a folosit
Stiri Mondene 13:34
Rețeta de ciulama de pui pregătită de Majda Aboulumosha pentru această toamnă. Ce ingrediente a folosit
Parteneri
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
TVMania.ro
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
ObservatorNews.ro
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.ro
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
Parteneri
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax.ro
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex
KanalD.ro
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex

Politic

Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Politică 13:50
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de partenera lui Nicușor Dan
Politică 13:18
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de partenera lui Nicușor Dan
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Adi Mutu a răbufnit după ultimul scandal: „Asta e România. Mulți bagă bățul prin gard”. Exclusiv
Fanatik.ro
Adi Mutu a răbufnit după ultimul scandal: „Asta e România. Mulți bagă bățul prin gard”. Exclusiv
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită