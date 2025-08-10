Premiu de 5.000 de dolari

Este o tradiție locală care se păstrează din anii 1970. Premiul de 5.000 de dolari merge în Oregon, iar câștigătoarea va apărea la NBC Today Show. Concursul promovează adopția din adăposturi a câinilor de toate vârstele și în toate formele – chiar și a celor mai bătrâni și neconvenționali.

A fost desemnat cel mai urât câine din lume în 2025. Cum arată Petunia
Petunia, cel mai urât câine din lume 2025. Foto: today.com.

Proprietara câștigătoarei, Shannon Nyman, a acceptat premiul de 5.000 de dolari în numele Petuniei, care se remarcă prin picioarele scurte și pipernicite și fața ridată caracteristică rasei.

Locul al doilea a fost ocupat de Jinny Lu, un Pug în vârstă de cinci ani cu o limbă strâmbă și proeminentă, care a concurat fără succes în competiția din 2023. De această dată, proprietara Michelle Grady a plecat acasă cu un premiu de 3.000 de dolari, demonstrând că perseverența se răsplătește.

Poppy, un câine cu creastă chinezească în vârstă de 7 ani, cu multă piele fără blană, a câştigat premiul al treilea de 2.000 de dolari. Câinii au fost prezentaţi pe o scenă în faţa unui public extaziat, iar juriul a votat în funcţie de aspect, personalitate şi reacţia publicului. Petunia şi Nyman au câştigat, de asemenea, un zbor la New York pentru a apărea luni la emisiunea Today Show de la NBC.

Pechinezul „Wild Thang”, care are 8 ani, a câștigat titlul de cel mai urât câine din lume în 2024, la competiția din California, SUA. El a mai participat la concurs și anii trecuți, de alte cinci ori, și a ieșit de trei ori pe locul secund,

Timp de aproape 50 de ani, concursul „Cel mai urât câine din lume” a premiat câini cu aspect neconvențional, mari și mici, indiferent de rasă, potrivit site-ului web al Târgului Sonoma-Marin, unde are loc evenimentul. Concursul a oferit câinilor fără dinți, cu limbă atârnândă, cu blană, ochi lipsă, picioare deformate și multe altele șansa de a-și etala frumusețea unică.

Deși totul este distractiv, concursul transmite un mesaj important despre cât de adorabili și frumoși sunt toți câinii, chiar și cei care arată puțin ciudat. Concursul pledează, de asemenea, pentru beneficiile adoptării câinilor, în locul cumpărării de la un crescător. Mulți dintre concurenți sunt câini salvați, proveniți din adăposturi și ferme de pui.

