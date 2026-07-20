Oase descoperite în locul indicat de principalul suspect

Joi dimineață, 16 iulie, jandarmii au descoperit oase care ar putea aparține Delphinei Aussaguel într-o zonă indicată de Cédric Jubillar, lângă satul Cagnac-les-Mines, în regiunea Tarn. „Oase, care ar putea fi umane, au fost găsite în locul indicat de Cédric Jubillar ca fiind locul unde lăsase trupul doamnei Aussaguel”, a declarat procurorul Nicolas Jacquet pentru Agence France-Presse (AFP).

Căutările sunt în desfășurare sub coordonarea unui judecător de instrucție, cu participarea jandarmilor din cadrul secției de cercetare din Toulouse și a tehnicienilor criminaliști. Jubillar a fost prezent la locul investigațiilor, fiind însoțit de avocații săi, Pierre și Guy Debuisson.

Mărturisirea care schimbă cursul anchetei

„Cédric Jubillar a recunoscut că a provocat moartea lui Delphine Aussaguel și a indicat că poate îndruma anchetatorii pentru localizarea cadavrului”, a anunțat Parchetul din Toulouse. Mărturia sa a fost obținută chiar înainte de procesul de apel, programat să înceapă pe 21 septembrie, la Curtea cu Juri din Haute-Garonne.

Cazul a șocat Franța, mai ales că Jubillar și-a susținut nevinovăția încă de la dispariția soției sale, o asistentă medicală de 33 de ani. În ciuda absenței unui corp, pe 17 octombrie 2025, el a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea acesteia. Tribunalul a considerat că probele strânse, inclusiv mărturii despre personalitatea sa și refuzul său de a accepta faptul că soția sa dorea să-l părăsească pentru un alt bărbat, au fost suficiente pentru a-l găsi vinovat.

Un final tragic pentru o poveste dramatică

Dispariția Delphinei Aussaguel în decembrie 2020 din Cagnac-les-Mines, o localitate din sudul Franței, a fost mult mediatizată, iar ancheta s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani. În tot acest timp, Cédric Jubillar a fost ținut în izolare la închisoarea Toulouse-Seysses, de unde a continuat să-și proclame nevinovăția.

Schimbarea sa de atitudine recentă, prin recunoașterea crimei, marchează un punct crucial în acest caz complex și atrage noi eforturi din partea anchetatorilor pentru a dezlega misterul dispariției lui Delphine.

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