Atacul cibernetic de la ANCPI și blocarea e-Terra

Atacul cibernetic masiv asupra ANCPI de marţi, 14 iulie, este descris oficial drept cel mai grav incident informatic din istoria instituției. Acesta a paralizat complet sistemul digital e-Terra.

În termeni simpli, e-Terra este „creierul” digital și baza de date uriașă în care sunt stocate, actualizate și interconectate toate informațiile tehnice și juridice despre proprietățile din țară. e-Terra este sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară utilizat la nivel național în România, dezvoltat și gestionat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Sistemul a fost creat pentru a înlocui vechile registre masive de hârtie și schițele desenate manual, centralizând totul într-o singură platformă accesibilă online pentru profesioniști. În e-Terra se întâlnesc cele două componente esențiale ale cadastrului: partea grafică (hărțile, coordonatele GPS și delimitările geometrice ale terenurilor) și partea textuală sau juridică (drepturile de proprietate, numele proprietarilor, ipotecile și litigiile).

Platforma este utilizată zilnic de o rețea vastă de specialiști, de la inspectorii OCPI care validează dosarele, până la notari publici, ingineri topografi autorizați și executori judecătorești. De exemplu, atunci când un topograf măsoară un teren, el încarcă datele direct în e-Terra pentru a verifica dacă nu cumva coordonatele se suprapun peste curtea unui vecin. În același timp, notarii folosesc sistemul pentru a verifica pe loc dacă o casă este liberă de sarcini sau pentru a bloca o carte funciară în momentul în care se semnează o vânzare.

Ce acte și servicii sunt complet blocate

Deoarece întregul flux de lucru al cadastrului este complet digitalizat, oprirea forțată a sistemelor înseamnă că nicio bază de date nu mai poate fi accesată în regim normal. Astfel, mai multe acte au devenit indisponibile:

Extrasele de carte funciară (de informare și autentificare): Acestea nu mai pot fi generate nici online, nici la ghișee. Fără ele, este imposibil să demonstrezi legal, în timp real, cine deține o proprietate sau dacă aceasta este liberă de sarcini.

Cererile noi de înregistrare și recepție: Topografii și inginerii autorizați nu mai pot depune documentațiile tehnice pentru apartamentele sau terenurile nou măsurate.

Dosarele aflate deja în lucru: Cererile care fuseseră trimise înainte de atac sunt complet înghețate. Inspectorii de cadastru nu le pot analiza, procesare sau semna, deoarece aplicația e-Terra este complet nefuncțională.

Cum sunt afectați românii de aceste servicii blocate

Pentru o persoană care se află în mijlocul unei mutări sau a unei achiziții, acest atac informatic se resimte pe trei planuri mari:

1. Înghețarea totală a tranzacțiilor imobiliare: Notarii publici nu pot perfecta niciun contract de vânzare-cumpărare sau de donație. Legea le interzice să semneze actele finale fără un extras de carte funciară pentru autentificare, act care acum nu poate fi eliberat. Prin urmare, mii de oameni care aveau programări la notar pentru a-și cumpăra o casă sunt amânați pe termen nelimitat.

2. Blocarea creditelor ipotecare: Dacă vrei să cumperi o locuință prin bancă, procesul s-a oprit la jumătate. Băncile nu pot elibera banii pentru credit deoarece nu au cum să înscrie ipoteca în favoarea lor în Cartea Funciară. Ofertele de creditare preaprobate ale oamenilor au un termen de valabilitate, iar dacă blocajul durează prea mult, clienții riscă să piardă dobânzile bune negociate inițial.

3. Riscul de a pierde avansul și termenele contractuale: Mulți cumpărători au semnat promisiuni bilaterale (antemăsurători sau antecontracte) și au plătit avansuri de mii de euro, stabilind o dată limită pentru semnarea contractului final. Din cauza acestui blocaj independent de voința lor, termenele riscă să expire, putând să genereze dispute juridice. Mai mult, în contextul în care taxele sau cotele de TVA pentru locuințe se modifică, o astfel de întârziere birocratică îi poate forța pe oameni să plătească prețuri mai mari doar pentru că statul nu le-a putut procesa actele la timp.

Tranzacţiile cu TVA de 9% riscă să nu mai fie semnate până la termenul-limită de 1 august

Dacă sistemele informatice ale instituției nu vor fi repuse în funcțiune până la finalul lunii iulie, cumpărătorii care trebuiau să semneze contractele de vânzare până la 31 iulie pentru a beneficia de TVA redus de 9% ar putea fi obligați să plătească TVA de 21%. În cazul în care nu se va putea semna contractul în timp util, vor fi obligaţi să plătească o plată suplimentară de până la 14.000 de euro din partea cumpărătorilor.

Potrivit prevederilor Legii nr. 141/2025, facilitatea fiscală privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru achiziția unei singure locuințe noi este condiționată de finalizarea tranzacției notariale până la data de 31 iulie 2026. Ulterior, de la 1 august 2026, cota de TVA aplicabilă va deveni 21%. Fiind vorba despre un termen stabilit prin act normativ al Parlamentului, modificarea sau extinderea acestuia necesită un demers legislativ similar, neputând fi modificat pe cale administrativă.

Cele mai solicitate documente de la ANCPI

ANCPI funcționează ca un „notar tehnic” al proprietății tale, iar documentele pe care le eliberează sunt împărțite clar în funcție de scopul lor:

Extrasul de carte funciară pentru informare este cel mai solicitat document și arată starea actuală a proprietății. El îți prezintă cine este proprietarul oficial, suprafața exactă rezultată din măsurători și dacă imobilul are probleme, cum ar fi litigii sau ipoteci bancare active. Oamenii îl folosesc în mod curent atunci când vor să verifice istoricul curat al unui apartament înainte de a da un avans sau când depun dosare pentru branșamente la utilități, însă acest act nu poate fi folosit pentru a vinde efectiv proprietatea.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare are exact același conținut ca cel de informare, dar o valoare juridică mult mai mare. Acest document se eliberează exclusiv la cererea unui notar public și are rolul de a bloca orice modificare a cărții funciare timp de zece zile lucrătoare. Folosește strict la semnarea contractelor de vânzare-cumpărare sau la instituirea unei ipoteci, asigurându-l pe cumpărător sau pe bancă că vânzătorul nu poate vinde aceeași casă altcuiva în timpul în care se pregătesc actele tranzacției.

Extrasul de plan cadastral reprezintă secțiunea grafică din baza de date a cadastrului. Acesta conține o schiță cu poziționarea exactă a terenului sau clădirii în raport cu vecinii și coordonatele geografice precise. Este absolut obligatoriu atunci când vrei să obții un certificat de urbanism, o autorizație de construire sau când vrei să trasezi clar hotarul unui teren pentru a ridica un gard, evitând astfel disputele cu vecinii.

reprezintă secțiunea grafică din baza de date a cadastrului. Acesta conține o schiță cu poziționarea exactă a terenului sau clădirii în raport cu vecinii și coordonatele geografice precise. Este absolut obligatoriu atunci când vrei să obții un certificat de urbanism, o autorizație de construire sau când vrei să trasezi clar hotarul unui teren pentru a ridica un gard, evitând astfel disputele cu vecinii. Releveul imobilului este o schiță tehnică detaliată a interiorului unei clădiri sau apartament. Acesta arată dimensiunile exacte ale fiecărei camere, grosimea pereților și poziția ușilor și ferestrelor. Acest document este indispensabil dacă vrei să obții un credit ipotecar, deoarece evaluatorul băncii verifică dacă realitatea din teren corespunde cu schița, dar este folosit și la refacerea actelor dacă ai dărâmat un perete interior sau dacă vrei să faci o refuncționalizare a spațiului.

este o schiță tehnică detaliată a interiorului unei clădiri sau apartament. Acesta arată dimensiunile exacte ale fiecărei camere, grosimea pereților și poziția ușilor și ferestrelor. Acest document este indispensabil dacă vrei să obții un credit ipotecar, deoarece evaluatorul băncii verifică dacă realitatea din teren corespunde cu schița, dar este folosit și la refacerea actelor dacă ai dărâmat un perete interior sau dacă vrei să faci o refuncționalizare a spațiului. Încheierea de intabulare este documentul oficial prin care instituția confirmă că un drept de proprietate, o modificare sau o ipotecă a fost înscrisă cu succes în registrul mare al statului. Primești această încheiere ca o confirmare finală după ce ai cumpărat o casă, după ce ai terminat de plătit un credit ipotecar și ai radiat banca din acte sau după ce s-a finalizat o succesiune. Ea este dovada că ești proprietarul recunoscut de stat.

este documentul oficial prin care instituția confirmă că un drept de proprietate, o modificare sau o ipotecă a fost înscrisă cu succes în registrul mare al statului. Primești această încheiere ca o confirmare finală după ce ai cumpărat o casă, după ce ai terminat de plătit un credit ipotecar și ai radiat banca din acte sau după ce s-a finalizat o succesiune. Ea este dovada că ești proprietarul recunoscut de stat. Planul de amplasament și delimitare este actul tehnic de bază care se întocmește la prima înregistrare a unei proprietăți în sistem. El conține atât datele textuale, cât și desenul tehnic al limitelor proprietății și este semnat de inginerul topograf autorizat care a făcut măsurătorile. Folosește la înființarea primei cărți funciare a unui teren primit moștenire sau cumpărat vechi, dar și în procese de alipire (unirea a două terenuri) sau dezmembrare (împărțirea unui teren în mai multe loturi pentru vânzare).

Serviciile de cadastru vor fi reluate etapizat din 22 iulie

ANCPI informează luni, 20 iulie, că, în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. Procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental, gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), este deja în desfășurare.

Data estimată pentru finalizarea acestei operațiuni este miercuri, 22 iulie.

„Ulterior finalizării migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare necesare. În funcție de concluziile acestui raport, ANCPI va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea în funcțiune a acestora va fi realizată etapizat, în funcție de prioritățile operaționale”, se arată într-un comunicat emis luni de ANPC.

Pe acest subiect, am discutat și cu reprezentanți ai Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

„La momentul acesta, se concentrează toată lumea pe restaurarea serviciilor. (…) Noi suntem acolo pentru investigare și suport restaurare servicii. Nu putem să oferim un timp estimativ când ar putea fi repuse în funcțiune, aici depinde de administratorii serviciului, care sunt cei de la ANCPI”, a precizat, luni, Mihai Rotariu, purtătorul de cuvânt al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), pentru Libertatea.

De asemenea, ANCPI a anunțat încă de duminică, într-un comunicat de presă, că serviciile de cadastru vor fi reluate treptat, după un atac cibernetic major care a afectat infrastructura IT. Se colaborează cu experți în securitate pentru a restaura sistemele în condiții de siguranță maximă.

„Infrastructura informatică a ANCPI se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare. Echipele tehnice ale instituției, împreună cu specialiști în securitate cibernetică, desfășoară activități de restaurare, verificare și întărire a măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în condiții de maximă siguranță”, a transmis, duminică, instituția.

În ceea ce privește securitatea datelor, s-a precizat că investigațiile tehnice și penale sunt încă „în desfășurare”.

„Reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor informatice se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată, securizată și validată din punct de vedere al securității cibernetice, astfel încât funcționarea acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță și stabilitate”, potrivit sursei citate.

Pe parcursul procesul de restaurare a infrastructurii informatice, serviciile ANCPI rămân indisponibile.

Cadastrul – „cartea de identitate” a oricărui imobil

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este instituția publică centrală din subordinea Guvernului care coordonează și administrează întreaga activitate de cadastru și publicitate imobiliară din România. În subordinea ei funcționează oficiile teritoriale (OCPI), adică acele ghișee și instituții județene unde se depun actele pentru intabulări, extrase de carte funciară și documentații topografice.

Cadastrul reprezintă, în esență, cartea de identitate a oricărui imobil, fie că vorbim despre un apartament, o casă sau un teren. Din punct de vedere tehnic, această operațiune presupune măsurarea exactă a proprietății prin coordonate geografice precise, stabilirea hotarelor și înregistrarea tuturor detaliilor structurale în actele oficiale.

Această componentă tehnică este strâns legată de publicitatea imobiliară, adică de înscrierea în Cartea Funciară, proces care garantează juridic că ești proprietarul acelui spațiu și că nimeni nu îți poate contesta drepturile. Fără această identificare matematică și legală, un imobil pur și simplu nu există în circuitul economic oficial.

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