Miza acestei confruntări este uriașă: planurile de restructurare ale conducerii pun în pericol până la 140.000 de locuri de muncă.

Conform documentelor interne adresate angajaților, Oliver Blume va fi prezent la sediul central al companiei din Wolfsburg pe data de 25 august, urmând ca pe 26 august să meargă în vizită directă la uzinele din Emden și Zwickau.

Fabrici istorice din Germania, amenințate cu închiderea

Unitățile de producție din Emden și Zwickau reprezintă două dintre cele patru fabrici ale concernului german care se confruntă cu riscul real al închiderii definitive în următorii ani, în cazul în care conducerea și sindicatele nu vor reuși să identifice o alternativă viabilă de reducere a costurilor.

Presiunea asupra conducerii este uriașă, în condițiile în care scăderea cererii și tranziția dificilă spre vehiculele electrice au afectat puternic competitivitatea producătorului auto pe piața globală.

Cum s-a ajuns la cifra record de 140.000 de disponibilizări

Planul de reducere a cheltuielilor prezentat de conducere este mult mai dur decât se estimase inițial.

Directorul general Oliver Blume a semnalat deja că Volkswagen ar putea fi nevoit să elimine încă 50.000 de locuri de muncă, care se adaugă unui alt pachet de 50.000 de disponibilizări aflat deja în derulare, măsuri considerate esențiale de management pentru menținerea companiei pe linia de plutire.

La această cifră deja uriașă se adaugă avertismentul transmis de reprezentanții angajaților. Potrivit consiliului de întreprindere, scenariul închiderii celor patru uzine după anul 2030 ar pune în pericol în mod direct alte 40.000 de posturi, ridicând bilanțul total al restructurărilor la cifra record de 140.000 de salariați afectați.

În replică la informațiile apărute în spațiul public, un purtător de cuvânt al grupului Volkswagen a declarat pentru agenția Reuters că în prezent nu există acorduri oficiale definitivate între conducere și sindicate, motiv pentru care compania refuză să comenteze cifrele avansate de consiliul de muncă.

Ședințele din luna august se anunță extrem de tensionate, fiind un moment decisiv pentru viitorul celui mai mare constructor auto din Europa și pentru zecile de mii de familii ale căror venituri depind de uzinele din Germania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE