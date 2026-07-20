Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu vizând scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

„Sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.”, transmite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

🟧Codul portocaliu este valabil în intervalul 20 iulie, ora 12:00 – 21 iulie, ora 09:00 și vizează sectoare de râuri din județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț, Covasna, Suceava, Vaslui, Iași, Galați, Botoșani și Tulcea.

🟨Codul galben este valabil în intervalul 20 iulie, ora 12:00 – 21 iulie, ora 12:00 și vizează sectoare de râuri din județele: Bistrița-Năsăud, Harghita, Mureș, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Suceava, Botoșani, Constanța și Tulcea.

Bazinele hidrografice vizate: Someşul Mare, Mureş, Olt, Argeș, Ialomiţa, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea.

„În acest context, populația din zonele aflate sub Avertizare este îndemnată să urmărească permanent comunicările oficiale și mesajele autorităților locale, să evite deplasarea și staționarea în apropierea cursurilor de ape, a torenților și a zonelor joase susceptibile la inundare și să nu traverseze prin vaduri sau prin zone acoperite de apă. O atenție sporită este necesară în special în zonele aflate sub Cod Portocaliu, unde fenomenele se pot manifesta cu intensitate mai ridicată și pot genera efecte severe de inundații locale. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.”, se mai arată în comunicatul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Codul galben vizează râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele Prahova şi Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Vrancea şi Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Bârlad (judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Moldova (judeţele Suceava şi Neamţ), Suceava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele Vrancea şi Galaţi), Jijia – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea).

Codul portocaliu vizează râurile din bazinele hidrografice: Râul Doamnei – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moreoeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin amonte S.H. Câmpina şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Câmpina – amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele Buzău şi Prahova), Putna – bazin superior (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele Harghita, Bacău, Neamţ şi Covasna), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele Neamţ, Harghita şi Bacău), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Suceava şi Neamţ), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Jijia – afluenţii aferenţi sectorului aval confluentă cu râul Sitna (judeţele Botoşani şi Iaşi) şi râurile din judeţul Tulcea.

Hidrologii au arătat că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

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