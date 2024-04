Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cumpărătorii și angajații magazinelor din mall au început să observe că ceva nu era în regulă cu puțin înainte de ora 16.00 (9.00 ora României), când unii oameni au început să alerge în interiorul centrului din estul orașului Sydney.

Kelly, care se afla la cumpărături, a văzut oameni alergând și țipând și un bărbat și o femeie răniți, dar inițial a crezut că au fost împușcați după ce a auzit un foc de armă.

„Toate magazinele și-au închis ușile. Nu am putut intra, nu ne-au lăsat să intrăm. Am fugit pe scara de incendiu. Am crezut că o să mor. Am crezut că vom fi împușcați și uciși. Am crezut că avea o armă. Nu știam că era un cuțit”, a declarat Kelly.

Un martor, care a cerut să nu fie identificat, a declarat pentru ABC că se afla în apropierea magazinului Country Road când a văzut un bărbat în cămașă verde care a început să înjunghie alte persoane „fără discernământ”.

„Am auzit țipete, țipete și nu a părut să treacă mult timp până când am auzit «bum bum bum bum» al împușcăturilor și ne-am gândit: «Sperăm că este poliția»”, a relatat martorul.

O persoană „a murit la 10 metri distanță (…) Am luat prosoape și erau trei oameni care mureau în jurul meu. A fost un adevărat masacru”, continuă el.

Atacatorul „mergea ca și cum ar fi mâncat o înghețată în parc”

Vernon Michael a declarat că se afla în brutăria Sourdough, unde o femeie a fost înjunghiată, apoi a auzit strigăte care îndemnau la fugă. Câteva minute mai târziu, el povestește că a văzut un bărbat înarmat cu un cuțit mare pe o scară rulantă.

„Foarte calm, mergea ca și cum ar fi mâncat o înghețată în parc”, își amintește Michael.

În decurs de un minut, spune că a auzit trei focuri de armă, după care a urmat o evacuare, în timp ce zeci de ambulanțe așteptau pe străzi.

Brendan Blomeley, care se afla în mall împreună cu fiica sa de 13 ani și fiul său de 11 ani, spune că a fugit afară împreună cu „mii de alte persoane”.

„A fost chinuitor. Eram în magazin cu o mulțime de alți oameni, dar poliția a fost genială și rata de răspuns a fost excelentă”, afirmă bărbatul.



Mulți dintre cei care nu se aflau în interiorul mallului au așteptat afară să afle dacă apropiații lor sunt în siguranță. Alții s-au îndreptat spre spitale unde sunt tratați răniții.

Aflat în fața unui spital, Isaac Weinberg a declarat că soția sa, Yvonne, se numără printre persoanele înjunghiate.

„Nu am știut ce s-a întâmplat. Au spus că a fost înjunghiată în partea din dreapta sus a spatelui. Ea a crezut că a fost lovită cu pumnul, apoi a văzut că era sânge. În afară de asta, ea este bine. Este în viață și asta este tot ce contează”, a spus bărbatul.

Polițista care l-a confruntat pe atacator, „o eroină”

Un femeie ofițer l-a dezarmat și l-a împușcat mortal pe atacator, a anunțat poliția.

Premierul australian Anthony Albanese a lăudat curajul polițistei pe care a numit-o „o eroină”, relatează The Guardian.

„Este cu siguranță o eroină. Nu există nicio îndoială că a salvat vieți prin acțiunea ei. Și este o reamintire că acei oameni care poartă uniforma sunt oameni care se grăbesc spre pericol, nu fug de el. Și mulțumesc fiecăruia, fiecăruia dintre ei, pentru acțiunile pe care le-au întreprins până acum și pentru acțiunile pe care le vor întreprinde în zilele următoare, va fi o perioadă dificilă”, a spus Albanese.

