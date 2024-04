UPDATE ora 11.33: Cinci persoane au murit și altele au fost rănite în urma atacului din centrul comercial Westfield Bondi Junction din Sydney, a anunțat comisarul adjunct al poliției, Anthony Cooke, într-o conferință de presă, relatează The Guardian și ABC.

Atacatorul a fost, de asemenea, împușcat mortal de o polițistă aflată în apropiere, însă nu este inclus în bilanțul de cinci morți anunțat de autorități.

„Există mai multe alte câteva persoane care au fost transportate la spital”, a declarat Cooke, precizând că unii dintre răniți sunt în stare gravă sau critică și că printre ei se numără și un copil mic.

Comisarul a mai menționat că, din cercetările preliminare, rezultă că atacatorul a acționat singur și că, în prezent, nu mai există un pericol.

Prezentând filmul atacului, oficialul a relatat că bărbatul a intrat în centrul comercial în jurul orei 15.10, apoi „a plecat pentru o scurtă perioadă și s-a întors la ora 15.20”.

Referindu-se la polițista care l-a împușcat pe atacator, Cooke a precizat că „ea s-a confruntat cu agresorul care se deplasase la nivelul cinci, în timp ce ea a continuat să meargă rapid în spatele lui pentru a-l ajunge din urmă. El s-a întors cu fața la ea, a ridicat un cuțit. Ea a descărcat o armă de foc și acea persoană este acum decedată”.

Poliția afirmă că nu se cunoaște în acest moment un motiv clar care să se fi aflat în spatele atacului.

„Nu există nimic din câte știm la fața locului care să indice vreun motiv sau vreo ideologie”, a precizat comisarul Cook.

Întrebat de un reporter dacă este exclusă varianta unui atac terorist, Cooke a răspuns: „Nu excludem nimic”.

UPDATE ora 10.39: Ambulanța din New South Wales a confirmat că șapte persoane au fost transportate la spitalele din Sydney, inclusiv un copil la Spitalul Regal pentru Copii, relatează publicația australiană news.com.au.

Conform sursei citate, un bebeluș în vârstă de nouă luni și mama sa se numără printre victimele atacului de la Westfield Bondi Junction din Sydney.

NCA NewsWire relatează că un bărbat a alergat prin mall-ul aglomerat, înarmat cu un cuțit, și a înjunghiat cel puțin patru persoane înainte de a fi împușcat de echipajele de intervenție

O operațiune majoră este în curs de desfășurare în centrul comercial, iar o conferință de presă a poliției a fost anunțată pentru ora locală 17.45 (10.45 ora României).

***

Știre inițială: Un bărbat a fost împușcat după ce au fost raportate mai multe persoane înjunghiate, a anunțat poliția.

Sute de persoane au fost evacuate din centrul comercial după incident, a relatat site-ul de știri news.com.au. Radiodifuzorul de stat ABC a raportat că unele persoane au rămas blocate în interior.

Doi martori au declarat pentru Reuters că au auzit focuri de armă, unul precizând că a văzut o femeie întinsă la pământ înainte de a se adăposti într-un magazin de bijuterii.

În imagini apărute pe rețelele sociale se văd mulțimi care fugeau din mall și mașini ale poliției și serviciilor de urgență care se grăbeau să ajungă în zonă.

Weve just been evacuated from Westfield Bondi Junction. We heard 2 gunshots while shopping inside K-mart. The store was locked while we were inside. We still dont know what exactly happened! 😭 #Westfield pic.twitter.com/vm30Gz8zJz — IG: reyah_n (@reyah_n) April 13, 2024

Terrorist attack in Bondi Junction Westfield shopping centre



At least 4 people are dead with many more injured.



Call this for what it is, a terrorist attack! pic.twitter.com/oGSneraSJd — The opinionated Black woman ~ Aunty (@Theblackfemini3) April 13, 2024

Incident at Bondi Junction Westfield.



Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out.



People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk — Ricardo Gonçalves (@BUSINESSricardo) April 13, 2024

„Un incident critic a început în urma împușcării unui bărbat la Bondi Junction. Cu puțin timp înainte de ora 16.00 (9.00 ora României), serviciile de urgență au fost chemate la Westfield Bondi Junction în urma unor informații despre mai multe persoane înjunghiate. Oamenii sunt îndemnați să evite zona. Anchetele continuă în legătură cu incidentul și nu există detalii suplimentare”, a transmis poliția printr-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al Ambulanței din New South Wales a declarat că au existat doi presupuși infractori, dintre care unul a fost împușcat de poliție, iar celălalt este căutat.

