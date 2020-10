Actrița Conchata Ferrell, cunoscută și Berta din comedia „Doi bărbați și jumătate”, a murit

Actrița în vârstă de 77 de ani a murit, din cauza unor probleme cardiace. Starea ei de sănătate era precară de mai multe luni, după cum a anunțat managerul acesteia.

We are saddened by the loss of Conchata Ferrell and are grateful for the years she brought us laughs as Berta which will live on forever. Publicată de Two and a Half Men pe Marţi, 13 octombrie 2020

Soțul ei, Arnie Anderson, a declarat la acea vreme că se credea că boala este legată de o infecție pe care a contractat-o ​​în decembrie. Ferrell a trebuit apoi să rămână în secția de terapie intensivă mai mult de patru săptămâni.

În timp ce se afla la ATI, în mai, inima ei a încetat să mai bată pentru un total de zece minute. Dar a supraviețuit. În lunile care au urmat, au fost tratamente îndelungate. A trebuit să fie ventilată artificial și a fost supusă dializei.

Conchata Ferrell, în 2007. Foto: EPA

”Cu inima îndurerată vă anunțăm că am pierdut-o pe Conchata Ferrell și suntem veșnici recunoscători pentru anii în care ne-a făcut să râdem”, au scris producătorii serialului pe pagina sitcomului de pe o rețea de socializare

Jon Cryer, cunoscut pentru că a jucat rolul lui Alan din același serial, a transmis și el un mesaj pe Twitter, când a aflat de moartea femeii.

Plâng pentru ea, îi voi resimți lipsa mereu, ne-a adus atâta bucurie în inimi. John Cryer:

She was a beautiful human



Bertas gruff exterior was an invention of the writers. Chattys warmth and vulnerability were her real strengths.



Im crying for the woman Ill miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR — Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020

Recomandări O familie de români din Franța se luptă cu legea, ca să adopte fetița pe care a avut-o în plasament. „Pentru autorități e mai mult un dosar, nu un suflet”

Și Charlie Sheen, 55 de ani, partenerul Conchatei în serial, a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale: ”Pierdere șocantă și dureroasă. O comoară absolută”.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



?©️? pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

Pentru menajerei Berta din sitcomul CBS ”Doi bărbați și jumătate”, Ferrell a primit în 2005 și în 2007 o nominalizare la Premiul Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie.

A mai fost nominalizată în trecut pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic pentru rolul din L.A. Law.

Citeşte şi:

Scandal la naționala de tineret: Mihai Stoichiță, directorul tehnic, l-a înjurat pe selecționerul Adrian Mutu, apoi și-a cerut scuze. Explicații celor doi

Ce spun medicii după ce Tătaru a cerut explicații pe decesele COVID-19: “Dacă România ar ajunge la cea mai mare mortalitate din Europa n-ar trebui să mire pe nimeni”

O familie de români din Franța se luptă cu legea, ca să adopte fetița pe care a avut-o în plasament. „Pentru autorități e mai mult un dosar, nu un suflet”

PARTENERI - GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

PARTENERI - PLAYTECH În ce situație halucinantă se află Irinel Columbeanu! Este TULBURĂTOR: a spus tot adevărul

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2020. Capricornii continuă conflictele cu superiorii sau cu persoane din familie

Știrileprotv.ro Vortexul polar ajunge în Europa! Țările în care stratul de zăpada atinge deja aproape un metru