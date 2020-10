Trista veste a fost anunțată de către Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Eroi au fost, eroi sunt încă! Astăzi, am primit vestea tristă că un om bun și puternic, care și-a pus viața în primejdie pentru țară, a plecat la ceruri. S-a așezat între eroii noștri din ceruri, eroi care au contribuit la ceea ce este astăzi țara, pe pământul strămoșesc.

Îi voi purta recunoștință veșnică și îl rog pe Bunul Dumnezeu sa îl odihnească în pace pe veteranul de război, Emil Vețeleanu. Transmit condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut”, a transmis miercuri președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

”Râmnicul a pierdut un Om care ne-a făcut mândri că îi suntem contemporani: Cetățeanul de Onoare Emil Vețeleanu, veteran de război, o persoană cu un destin remarcabil și o conduită exemplară, a plecat dintre noi lăsând un gol în sufletele tuturor celor ce au avut șansa să îl cunoască. Dumnezeu să îi odihnească sufletul!”, a notat și Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, citat de Ziarul de Vâlcea.

La evenimentele de Ziua Națională din 2019 de la Râmnicu Vâlcea, Emil Vețeleanu a fost complet ignorat de autoritățile locale, imaginile stârnind indignarea românilor.

“Din război îmi amintesc multe. Îmi amintesc de foștii camarazi. Am rămas impresionat de gerul din Rusia, unul cumplit. Am văzut multe, am văzut oameni murind. Am văzut cum se bombardau gările cu oameni în ele.

Acum nu mai este obligatorie armata. Nu e bine. Era sfântă armata, îi disciplina pe tineri. Fără armată nu e bine. Cât era să stai acolo un an de zile…”, povestea Emil Vețeleanu în ianuarie 2019, când a împlinit vârsta de 100 de ani, pentru Eveniment Vâlcean.

FOTO. Ziarul de Vâlcea

