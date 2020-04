De Denisa Macovei,

Născut pe 6 aprilie, McCoy Casey Bosworth părea copilul perfect pentru Kara și soțul ei, Kyle Bosworth. Din păcate însă, băiețelul s-a născut cu probleme de sănătate. Actrița a declarat că în timpul nașterii, McCoy a suferit distocie de umăr, ceea ce se întâmplă atunci când în timpul nașterii naturale, umerii bebelușului se blochează în corpul mamei, dar și de faptul că cordonul ombilical a fost blocat, ceea ce a dus la reducerea oxigenului, nutrienților și fluxului de sânge către copil.

Kara a ales să anunțe pe Instagram trecerea în neființă a micuțului: „El s-a alăturat Tatălui nostru Ceresc și va trăi pentru totdeauna în inimile părinților săi iubitori, a surorii sale adorate, Decker, și a celor care au primit cadourile sale de salvare a vieții”. Kara și Kyle au ales să doneze organele lui McCoy altor copii nevoiași, iar celebra actriță a insistat să scrie o notă specială pentru ca medicii să citească înainte să facă procedura de prelevare a organelor.

On April 6th, our son McCoy Casey Bosworth was born at 3:10am. Weighing in at 11 pounds and 4 ounces and spanning 21 inches, McCoy surprised us all with his size and strength (and overall perfection). During the course of his birth, he experienced shoulder dystocia and a compressed umbilical cord. He joined our Heavenly Father and will live forever in the hearts of his loving parents, his adoring sister, and those that received his life-saving gifts. I wrote this for the organ/tissue procurement team to read out in his honor: “Tonight, we join together to honor this little saviors gifts of life. Through him, may others find new hope and profound healing… and may he live again through them. May his legacy shine in the form of lifetimes aplenty – lives filled with laughter, compassion, energy, love, and most of all gratitude. May it be said that McCoy Casey Bosworth left this world in a better place, for a better place…. that he made an impact… that he was an answered prayer… that he was a hero. May angels lead him in. Thank you, McCoy.” ——————————————— And Jesus said, “Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. A woman giving birth to a child has pain because her time has come; but when her baby is born she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. So with you: Now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice, and no one will take away your joy.” John 16:20 Until we see you again… We love you, McCoy.

„Am scris acest lucru pentru ca echipa de achiziții de organe să citească în onoarea sa. În această seară, ne unim pentru a onora darurile vieții acestui mic salvator. Prin el, pot găsi alții o nouă speranță și vindecare. Fie ca moștenirea lui să strălucească sub forma unei vieți minunate, vieți pline de sens, compasiune, energie, iubire și, mai ales, recunoștință. Se poate spune că McCoy Casey Bosworth a lăsat această lume pentru un loc mai bun. A fost un erou. Acum îngerii pot să-l conducă. Mulțumesc, McCoy”.

