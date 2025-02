Cinci agenți de pază suplimentari

Jucătoarea britanică în vârstă de 22 de ani se află încă în Regatul Unit, după ce a fost ținta unui „comportament obsesiv” din partea unui bărbat, în timpul turneului de la Dubai de săptămâna trecută. Individul a fost reținut de poliția din Emiratele Arabe Unite și i s-a emis un ordin de restricție.

Cu origini în România și China, Răducanu este înscrisă la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, considerat, neoficial, al cincilea Mare Șlem. O sursă apropiată echipei sale a indicat că participarea este probabilă, deoarece sportiva dorește să uite incidentul recent și să își continue programul competițional.

Pentru a-i asigura siguranța la Indian Wells, organizatorii turneului iau măsuri suplimentare, sub supravegherea lui Bob Campbell, vicepreședintele de securitate al WTA Tour. Fost agent al Serviciului Secret timp de 20 de ani, acesta a avut un rol proeminent în timpul administrației Clinton înainte de a lucra în domeniul sportului, inclusiv pentru Major League Baseball.

Având în vedere incidentul din Dubai, Răducanu ar putea beneficia de până la cinci agenți de securitate suplimentari în complexul Indian Wells Tennis Garden, unii dintre aceștia urmând să o însoțească și în afara terenului.

A refuzat protecția personală în 2022

În plus, ea și agenția sa de management, IMG, au opțiunea de a angaja securitate privată pentru turneele din Statele Unite. Deși este una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din lume, Răducanu a refuzat anterior protecție personală, chiar și în 2022, când un alt bărbat a fost condamnat și i s-a emis un ordin de restricție de cinci ani după ce a urmărit-o până acasă.

Incidentul recent din Dubai a determinat o reevaluare a măsurilor de siguranță pentru a-i asigura confortul pe durata competițiilor internaționale.

Potrivit antrenorului său din copilărie, Roman Kelecic, bărbatul reținut în Dubai o urmărise timp de trei săptămâni în patru țări, participând la turnee în Singapore, Abu Dhabi și Doha.

Terorizată la Dubai

Situația a escaladat la Dubai, unde individul s-a apropiat de Răducanu într-o cafenea publică, i-a înmânat o scrisoare cu datele sale personale și a făcut o fotografie cu ea.

Când l-a zărit ulterior în primele rânduri, Emma Răducanu s-a ascuns în spatele scaunului arbitrului, moment în care acesta a fost îndepărtat de pe teren.

„Inițial am crezut că este doar un fan, deoarece Emma are o bază mare de susținători. Dar când a început să se apropie fizic, făcând selfie-uri și încercând să o îmbrățișeze, am realizat gravitatea situației”, a declarat Kelecic pentru presa croată.

Ulterior, Răducanu a renunțat la acuzațiile împotriva bărbatului, după ce acesta a semnat un angajament oficial de a păstra distanța față de ea. De asemenea, WTA i-a interzis acestuia accesul la turneele viitoare.



