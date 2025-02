Tânărul este de lângă Bucea, orașul în care, în urmă cu doi ani, a avut loc masacrul civililor de către trupele rusești. Vladislav a fost jurnalist și ca să nu fie trimis pe front, a ales, la fel ca mulți conaționali, să fugă. A luat trenul spre Polonia, dar pe drum, ca să evite să fie descoperit la frontieră, a încercat să se salveze.

„Am sărit din tren, din mers. Mi-am spart capul. Am fost îngrijit la un spital din Rakhiv, unde am cunoscut o domnişoară. Ea a adus pisoiul. Între timp, ne-am despărţit. Ea a plecat în Polonia şi mi-a lăsat motanul. Eu nu am vrut să renunţ la el. Este copilul meu”, a povestit tânărul.

Abandonat într-o râpă

Bărbatul ezita să dezerteze de teamă să nu fie prins de patrulele ucrainene, așa că a așteptat iarna, sperând ca temperaturile scăzute să-i ofere o șansă mai bună.

„În cele din urmă, am întâlnit doi băieți și am pornit la drum. Sus, în munți, am mâncat cârnați și kacha (terci de cereale) și am dormit în corturi”, povestește el.

Grupul a reușit să ajungă pe partea românească a muntelui, dar, din cauza pantelor abrupte, au fost nevoiți să coboare.

Vladislav a alunecat și a căzut, iar cei doi tovarăși l-au abandonat și și-au continuat drumul. Întins în zăpadă, era convins că va muri acolo. Șansa sa a fost însă motanul Pierscuță. Pisoiul nu s-a dezlipit de el, și-au ținut de cald unul altuia până când au fost găsiți de salvamontiști.

În urmă cu o săptămână, Vladislav a fost salvat din Munții Maramureșului, dintr-o râpă în care căzuse. Norocul lui a fost motanul pe care l-a ținut strâns la piept și l-a ajutat să supraviețuiască.

Persik, sau „Piersicuţă”, în vârstă de patru luni, a scăpat cu viață, alături de stăpânul lui, după ce au îndurat viscolul pe munte, timp de opt zile.

În ultimele patru nu au avut nimic de mâncare, pentru ca toate proviziile se terminaseră. Salvamontiștii români i-au găsit și au reușit să îi salveze după o operațiune dificilă care a durat 23 de ore.

Considerat trădător în Ucraina

Acest jurnalist anticorupție, unul dintre puținii care vorbesc sub identitatea sa reală, a fost ulterior ținta unor critici violente pe internet. „Vreau să trăiesc, nu vreau să lupt pentru oameni corupți”, le-a transmis Vladislav Duda celor care îl consideră un trădător. „Nu mă voi întoarce în Ucraina atât timp cât există corupție”.

Dan Benga, șeful Salvamont Maramureș, afirmă că Vladislav a avut noroc. „Încă două ore și ar fi murit”. Dan Benga a coordonat numeroase operațiuni de salvare, unele durând chiar și 133 de ore, timp în care s-au pierdut vieți.

