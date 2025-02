Susține că nu a fugit de închisoare

„Astăzi, 23.02.2025, în fața instanței Palatului Justiției din Istanbul Anadolu, eu, Costea Mircea Ionuț, am acceptat solicitarea de extrădare în România și am cerut autorităților accelerarea procedurii, pentru a executa sentința judecătorească. Sunt un om asumat, corect și vertical și în tot acest timp am fost decis, ca îndată ce starea mea de sănătate se va fi îmbunătățit, să vin să îmi ispășesc pedeapsa”, a declarat Ionuț Costea în fața instanței din Istanbul Anadolu.

Acesta a susținut că nu a fugit de condamnare, dar înainte de pronunțarea definitivă a sentinței a avut o „problemă gravă la unul dintre plămâni”, motiv pentru care a ales să se trateze într-un spital din Istanbul.

Costea a precizat că a suferit o operație compexă, urmată de un „tratament de lungă durată”, iar în prezent, după ce starea sa de sănătate s-a ameliorat „am decis să mă întorc în România pentru a-mi executa pedeapsa”.

„Am respectat întotdeauna legea și nu m-am ascuns. Sunt un om onest, tată a doi copii, cu o carieră solidă în sistemul financiar-bancar românesc și internațional, confirmată de numeroși colegi și colaboratori. Există proceduri judiciare în desfășurare care vizează nu doar extrădarea, ci și condamnarea mea, și am încredere că adevărul va ieși la lumină. Solicit autorităților să accelereze procedurile de extrădare”, a transmis, în încheiere, Ionuț Costea.

Recomandări Cum arată ofensiva PNL pentru prezidențiale. Predoiu exclude ieșirea de la guvernare

Condamnat la 6 ani de închisoare

Ionuţ Costea a fost condamnat în mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, alături de fostul ministru al finanţelor Sebastian Vlădescu, în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti-Constanţa.

Fost președinte Eximbank, Ionuț Costea a fost arestat în Turcia, vineri, 7 februarie, prin decizia instanței de judecată.

Inițial, Ionuț Costea a fost reținut la Istanbul, pe 5 februarie, după ce fusese dat în urmărire internațională în 2023.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Sloganul lui Crin Antonescu pentru prezidenţiale: „România, înainte sau România, înapoi”

Urmărește-ne pe Google News