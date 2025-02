Ihor Sholtys este locotenent în Forțele Armate Ucrainene și susține că dacă Europa și SUA nu vor înțelege duritatea regimului dictatorial de la Kremlin, în curând „vor exista noi Auschwitz și gulaguri pe teritoriul țărilor NATO”.

Ihor Sholtys, militar ucrainean

Ihor Sholtys luptă din 2013 împotriva forțelor susținute de Moscova

– Invazia Rusiei în Ucraina a transformat complet viața a milioane de ucraineni. Puteți să ne spuneți cum v-a schimbat războiul viața?

– Am avut experiență militară înainte de începerea Marelui Război. Prima mea bătălie împotriva forțelor proxy rusești datează din 30 decembrie 2013.

Organizația studenților ucraineni a început mitingurile împotriva dictatorului Ianukovici, și eu am fost acolo în acel moment. După activitățile mele din timpul Revoluției de onoare (Maidan), m-am alăturat batalionului de voluntari ucraineni în anul 2015. Am fost rănit în Donbass în acest an. Dar sentimentele mele cu privire la siguranța independenței Ucrainei au fost mai puternice decât frica sau problemele mele de sănătate. Astfel m-am înrolat din nou în armata ucraineană în 2022.

Toată viața mea a fost despre războiul împotriva rușilor. Sunt gata să-mi petrec toată viața în acest război, pentru că eu cred că copilăria copiilor noștri trebuie să fie fericită și pașnică.

– Cât de dificil este să lupți împotriva soldaților ruși? Cât de important este moralul armatei ucrainene în acest război?

– Războiul împotriva rușilor este epuizant din cauza a doi factori. Primul este numărul uriaș al trupelor lor. Al doilea este lipsa de arme din partea aliaților occidentali. Dar avantajul armatei ucrainene este înțelegerea faptului că ne apărăm pământul, în timp ce rușii îl ocupă. Nicio armată de teroriști, ocupanți sau mercenari nu a fost vreodată mai motivată decât cei care își apără patria.

– Puteți descrie atmosfera de pe câmpul de luptă?

– Este greu de descris. La început ți-e frică, iar apoi te saturi să îți fie frică. Nu este ca într-un film. Pentru că în filme, oamenii mor de la o împușcătură în inimă, iar personajul principal trăiește până la sfârșit. În războiul nostru, mii de protagoniști sunt eviscerați și decapitați de minele rusești. Trebuie doar să nu te gândești la asta. Dacă nu te gândești la moarte, ai de sute de ori mai multe șanse să iei decizia corectă. Asta te va ajuta să supraviețuiești.

Militari ucrainieni, pe frontul din Soledar, Ucraina. Foto: Profimedia

„Este ușor să vorbești despre negocieri de pace atunci când casa ta nu a fost bombardată”

– Cât de mult sunt afectați soldații ucraineni de dezbaterile occidentale privind pacea în Ucraina? Reușesc aceste dezbateri politice să-i demoralizeze pe ucrainenii de pe linia frontului?

– Este ușor să vorbești despre negocieri de pace atunci când casa ta nu a fost bombardată. Militarii ucraineni sunt obosiți, dar nu vor să fie trădați. Înțelegem că orice negocieri nu este despre victorie. Prin urmare, trebuie să ne pregătim constant pentru următoarele atacuri rusești până când îi vom distruge. Sau ei nu ne vor distruge pe noi.

– Ce sperați, ca ucrainean care a luptat pe frontul acestui război?

– Sper că lumea occidentală își va deschide ochii și va fi capabilă să recunoască faptul că epoca lui Stalin și Hitler a fost reînviată în fața poporului rus. Că întregul popor rus este un Putin colectiv. Acest popor înțelege doar limbajul forței și al armelor. Și dacă Europa și SUA nu înțeleg și nu recunosc acest lucru, în curând vor exista noi Auschwitz și gulaguri pe teritoriul țărilor NATO. Aceleași pe care le-au făcut rușii în Mariupol, Ucraina.

Case distruse de război în Mariupol. Foto: Hepta

– Cum fac față soldații ucraineni războiului psihologic, o componentă a războiului hibrid rusesc?

– Scopul rușilor este de a submina unitatea ucrainenilor. Ei trasează o linie roșie între civilii ucraineni și personalul militar și perturbă procesele de mobilizare. Rușii îi fac pe ucraineni să creadă că războiul continuă din cauza autorităților ucrainene și personalului militar care dorește să continue lupta. Noi, ca personal militar, ne facem pur și simplu datoria și rezistăm atacurilor hibride rusești în domeniul informațional. Noi documentăm crimele rusești împotriva umanității și spunem întregii lumi despre acestea.

– Se pregătește armata ucraineană pentru un acord de pace cu Rusia cu prețul cedării teritoriului ucrainean către Rusia?

– Armata ucraineană nu va fi niciodată de acord cu concesii teritoriale. Am pierdut prea mult pentru a renunța acum și a-i uita pe toți cei care au murit pentru independența Ucrainei.

Foto: Profimedia

