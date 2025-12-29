Singura decorație de 1 Decembrie și omul din spatele ei

Pe 1 decembrie 2025, președintele Nicușor Dan l-a decorat pe Ion Vasile Banu cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler. Șeful statului a subliniat atunci că aceasta a fost singura decorație acordată cu prilejul Zilei Naționale.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară”, a scris Nicușor Dan, adăugând că gestul este unul simbolic, prin care este omagiată întreaga generație de militari care au luptat în război.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării și reluate de presă, Ion Vasile Banu a fost încorporat în 1939, la Regimentul 89 Infanterie Brașov. În 1941 a participat la luptele pentru Basarabia, iar în 1942 a ajuns pe frontul de la Cotul Donului. În 1944 a luptat în apărarea Moldovei, iar în 1945 a fost lăsat la vatră.

De ce decorarea a aprins scandalul

La scurt timp după anunțul decorării, mai multe voci din spațiul public au criticat decizia președintelui. Controversa s-a legat de faptul că unitățile Armatei Române din care a făcut parte Ion Vasile Banu au fost implicate în campania din 1941, perioadă marcată de crime de război comise de regimul Antonescu, inclusiv pogromul de la Iași și masacrul de la Odesa.

Criticii nu l-au acuzat direct pe veteran de crime, dar au pus sub semnul întrebării oportunitatea decorării unui militar care a făcut parte din armata română aliată cu Germania nazistă în acel moment al războiului.

Odesa, Iași și documentele din arhive

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a publicat documente de arhivă care arată că Regimentul 89 Infanterie, din care a făcut parte Ion Vasile Banu, a trecut prin Iași în iunie 1941 și a fost implicat în schimburi de focuri descrise în limbaj antisemit, în zilele în care mii de evrei au fost uciși.

În cazul Odesei, istoricii arată că Armata Română a comis, în octombrie 1941, represalii soldate cu uciderea a zeci de mii de civili evrei, la ordinul mareșalului Ion Antonescu. Aceste fapte sunt documentate pe larg în lucrări istorice și în materiale publicate de cercetători precum Adrian Cioflâncă.

Acuzațiile dure: Avramescu și CTP

Politologul Cătălin Avramescu, fost consilier prezidențial, a criticat dur decorarea. Într-o postare publică, el a spus că gestul președintelui transmite un mesaj greșit și a legat direct decorarea de campania Armatei Române din URSS. Ulterior, această postare a dispărut de pe contul fostului consilier.

Cristian Tudor Popescu a avut, la rândul său, o reacție extrem de dură. Într-un comentariu publicat pe pagina sa personală, jurnalistul a afirmat că decorarea lui Ion Vasile Banu este „mult mai gravă” decât alte decizii ale președintelui și a legat acest gest de crimele comise de Armata Română în 1941.

„Pe 1 Decembrie, l-a decorat pe un soldat din armata de criminali a lui Hitler”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Ce a spus Ion Vasile Banu despre anii de război

După izbucnirea scandalului, HotNews a realizat un interviu amplu cu Ion Vasile Banu, aflat într-un cămin de bătrâni din Târgoviște. Veteranul a spus că nu știa nimic despre controversele apărute după decorare.

El a declarat că divizia din care a făcut parte nu a intrat în orașul Odesa și că a luptat doar în localități din apropiere. A povestit că a făcut parte dintr-o companie de cercetare și că rolul său era să observe pozițiile inamicului și să raporteze.

„Sunt surd. Au explodat lângă mine trei proiectile”, a spus veteranul, explicând că multe amintiri sunt fragmentate din cauza vârstei înaintate.

În același material, HotNews a publicat și verificări făcute în arhivele militare, cu ajutorul istoricului Manuel Stănescu. Documentele arată că Divizia a 13-a Infanterie, din care făcea parte Regimentul 89, a participat la luptele din zona Odesei, dar nu există mențiuni explicite care să lege direct Divizia a 13-a de masacrul din oraș.

Istoricul Adrian Cioflâncă a arătat, de asemenea, că în documentările sale despre Odesa nu este menționată Divizia a 13-a Infanterie.

Rusia intră în joc: atacul Mariei Zaharova

Scandalul a depășit granițele României după ce Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, l-a acuzat pe Nicușor Dan că ar fi „premiat participarea la Holocaust” prin decorarea veteranului.

Declarațiile au fost făcute pe canalul de Telegram al oficialei ruse și au fost preluate de agenția TASS și de presa românească.

Moartea veteranului, după săptămâni de controverse

Ion Vasile Banu a murit astăzi, 29 decembrie, la 107 ani, la câteva săptămâni după ce a devenit subiectul unei dezbateri naționale. Anunțul a fost făcut de nepoata sa, pe Facebook. Pentru unii, decorarea sa a fost un gest de respect față de un veteran ajuns la o vârstă excepțională. Pentru alții, a fost o decizie greșită, care a atins un capitol dur și încă deschis al istoriei României.

Ion Vasile Banu a fost singura persoană decorată de președinte pe 1 Decembrie 2025, a servit în Armata Română între 1939 și 1945, iar numele său a ajuns, la final de viață, în centrul uneia dintre cele mai sensibile dispute publice despre memorie, responsabilitate și trecut.