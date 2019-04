Aproximativ 50 de vehicule s-au ciocnit, iar printre acestea s-au aflat și două TIR-uri. Carambolul a avut loc pe o autostradă din nordul Madridului, pentru că oamenii au fost luați prin surprindere. Nimeni nu se aștepta să cadă atâta zăpadă în doar câteva minute, în această perioadă a anului, relatează ziare.com. Zona afectată a fost una muntoasă, într-o trecătoare.

Toate benzile autostrăzii au fost blocate timp de patru ore, potrivit RTVE.

Snowfall likely contributed to a 50-vehicle pileup on the A-1 motorway Madrid-Segovia, Spain yesterday, April 5. At least 25 people were injured. Video: Roberto Durán via @MeteOrihuela pic.twitter.com/DsePAWe1Iw

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) April 6, 2019