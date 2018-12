În ziua de Crăciun, Mark Smith s-a dus acasă la părinții lui și a provocat un incendiu. Părinții acestuia au fost salvați de alarma de incendiu, a dezvăluit themirror.co.uk.

Autoritățile au decis atunci să-i cerceteze apartamentul bărbatului în vârstă de 37 de ani. Acolo au avut un șoc după ce au descoperit, înghesuit într-un dulap, cadavrul lui Jillian Grant.

Criminalul s-a sinucis în închisoare

Mark Smith și-a recunoscut crima oribilă, iar la proces a încercat să sară la părinții fetei! În luna iulie, Mark Smith a fost găsit mort în propria celulă.

Motivul teribilei crime rămâne un mister. Dar, și mai ciudat este că Mark Smith, în timp ce stătea cu cadavrul lui Jillian în dulap, le scria felicitări de sărbători vecinilor și prietenilor.

Sean Brunton și Colleen Crudas, care locuiesc la două uși distanță de apartamentul în care a avut loc teribila crimă, au primit pe sub ușă o felicitare de sărbători de la Mark Smith.

„Am primit o felicitare de Crăciun pe sub ușă. După câteva zile ne-am dat seama că el o ucisese pe Jillian, iar apoi a scris acea felicitare. Era un psihopat, care a trecut de la o crimă la scris felicitări…”, a spus Sean.

„Când ne-am dat seama ce s-a întâmplat, am luat felicitarea de la el, am rupt-o și am aruncat-o la gunoi. Ne doream să aruncăm cât mai repede din casa noastră acea felicitare”, a adăugat Colleen.

