Deșertul care pare mort a devenit un câmp uriaș de flori

În mod normal, Death Valley este considerat unul dintre cele mai dure medii de pe planetă. Este cel mai fierbinte loc de pe Pământ și una dintre cele mai uscate zone din America de Nord.

Acum însă, peisajul s-a schimbat complet. Zone întinse ale parcului sunt acoperite de flori galbene numite „desert gold”, amestecate cu flori mov, roz și albe. Fenomenul rar, numit „superbloom”, se produce doar o dată la câțiva ani și atrage deja mii de turiști care vor să vadă deșertul acoperit de flori galbene.

Rangerul Matthew Lamar, citat de The Independent, spune că imaginea este surprinzătoare chiar și pentru cei care lucrează în parc.

„Peisajul pe care mulți îl cred gol sau lipsit de viață prinde acum viață cu o paletă foarte frumoasă de culori”, a spus el.

Ploile neobișnuite au declanșat fenomenul

Explozia de flori nu este întâmplătoare. În ultimele șase luni, în zonă au căzut cantități neobișnuit de mari de precipitații. Serviciul Parcurilor Naționale din SUA spune că Death Valley a primit aproape echivalentul unui an întreg de ploi începând din octombrie. Noiembrie a fost chiar cea mai ploioasă lună înregistrată vreodată în parc.

Astfel, apa a activat semințe care pot rămâne ani sau chiar zeci de ani ascunse în sol, așteptând condițiile perfecte pentru a germina.

Plantele din deșert pot „aștepta” ani pentru momentul potrivit

Ecologii spun că fenomenul arată cât de adaptată este viața din deșert. Loralee Larios, ecolog specializat în plante la University of California Riverside, explică faptul că în Death Valley există mult mai multă viață decât pare la prima vedere.

„Plantele și animalele au dezvoltat strategii uimitoare pentru a supraviețui într-un sistem caracterizat de extreme”, a spus ea.

Unele plante pot rezista zeci de ani fără apă, iar semințele lor așteaptă momentul perfect pentru a încolți.

Turiștii vin să vadă fenomenul rar

Spectacolul naturii a atras deja mulți vizitatori. Unii au venit special pentru a vedea „superbloomul” și mărturisesc că imaginea florilor galbene, cu munții în fundal și cerul albastru, este impresionantă.

„Este o amintire bună că, chiar și în fața tuturor dificultăților, viața poate totuși să înflorească”, a spus ea.

Fenomenul nu durează mult, însă. Florile de la altitudinile joase ar putea rămâne vizibile până la mijlocul sau sfârșitul lunii martie, în funcție de vreme. La altitudini mai mari, înflorirea ar putea continua între aprilie și iunie.

Rangerii îi avertizează însă pe turiști să nu calce pe flori și să nu le rupă, pentru că fiecare floare distrusă înseamnă mai puține semințe pentru anii următori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE