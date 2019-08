De Dana Aramă,

Autoritățile din orașul New Richomd, SUA, au primit o plângere zilele trecute din partea unei tinere pe nume Ashley, în vârstă de 21 de ani. Aceasta a reclamat faptul că și-a pierdut părul după ce a folosit un balsam care se pare că era contrafăcut și care conținea cremă de epilat.

Ashley a cumpărat balsamul de păr de la un supermarket Walmart și imediat după ce l-a folosit a început să-i cadă părul.

„Am mers la baie să mă spăl pe cap, am dat cu șampon și apoi cu balsam, dar ceva nu era în regulă. Am ieșit saă mă usuc și părul meu mirosea îngrozitor. Apoi am folosit iar șampon și când am început să mă spăl mâinile mele s-au umplut de păr și tot cădea”, a povestit tânăra pe o rețea de socializare.

Ashley a fost nevoită să se radă pe cap în urma experienței prin care a trecut.

