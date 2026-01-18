Un moment stânjenitor

O cerere în căsătorie publică garantează un moment de neuitat atât pentru cuplu, cât și pentru spectatori. Dacă spune „da”, fericirea pare înzecită. Dar dacă lucrurile merg prost, dezamăgirea este cu atât mai devastatoare. De exemplu, acest tânăr australian care probabil regretă acum că a întrerupt un concert pentru a urca pe scenă și a face o cerere în căsătorie.

#couple #cringe #australia #fyp ♬ Girl, so confusing - Charli xcx @dailymailau An Aussie music lover was humiliated over the weekend after his public proposal at a Brisbane music concert was brutally rejected. In footage shared to social media, a male fan brought his girlfriend up on stage at a concert for indie-rock band Bootleg Rascal so he could ask her to marry him. However, things didn't go according to plan when he popped the question, with his girlfriend seen shaking her head no, while trying to pull him up. Bootleg Rascal vocalist Carlos Lara exclusively told Daily Mail the man had contacted them beforehand to arrange it, and were as shocked as the crowd by the outcome. 'I don't think I have ever felt more awkward on stage in my life. I had no idea what to do or say, I was just like, "The show must go on,"' Carlos said. #brisbane

Spectacolul trebuie să continue

O stânjeneală majoră emană această scenă filmată de mai mulți spectatori, weekendul trecut, în timpul unui concert Bootleg Rascal la Brisbane, Australia. Această trupă indie rock australiană de renume internațional a obținut un succes deosebit cu single-ul „Overflow”, care a strâns peste 30 de milioane de vizualizări.

De această dată, artiștii au dat curs cererii unui tânăr. Fanul a vrut să urce pe scenă pentru a-și cere iubita în căsătorie. Tânăra, vizibil stânjenită, a dat rapid semne de reticență, în timp ce prietenul ei a îngenuncheat.

„Nu cred că m-am simțit vreodată atât de inconfortabil pe scenă în toată viața mea”, a reacționat Carlos Lara, solistul trupei. „Nu știam ce să fac sau să spun, mă gândeam mereu: «Spectacolul trebuie să continue»” . Nu a fost ușor să reînvie atmosfera după un moment atât de jenant, în care tânăra a spus „nu” și a ieșit rapid de pe scenă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE