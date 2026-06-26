Măsura nu afectează în acest moment principala sursă de venit a Apple, iPhone-ul, scrie Reuters.

MacBook Neo, cu 100 de dolari mai scump

Totuși, aceasta va duce la creșterea prețului de pornire al modelului Neo – cel mai ieftin laptop al companiei, menit să câștige cotă de piață de la laptopurile accesibile cu Windows și Chromebook – de la 599 de dolari la 699dolari, la doar câteva luni după lansare.

Boom în AI

Producătorii de memorie, precum Micron, SK Hynix și Samsung, au acordat prioritate în ultimele luni comenzilor venite de la producătorii de cipuri pentru AI, cum ar fi Nvidia, ajutându-i să înregistreze profituri record, dar lăsând puține stocuri pentru producătorii de electronice, care au fost nevoiți să majoreze prețurile.

„Nu am mai văzut niciodată o creștere a prețului unei componente atât de mare și atât de rapidă”, a declarat Apple într-un comunicat. „Până acum, am protejat clienții noștri de aceste creșteri, dar am ajuns acum într-un punct în care trebuie să începem să majorăm prețurile la o serie de produse, inclusiv majorările de astăzi pentru iPad și Mac”, conform companiei.

Care sunt noile prețuri

Apple a majorat prețul modelului MacBook Air de 512 GB stocare de la 1.099 la 1.299 de dolari, în timp ce prețul modelului MacBook Pro cu 1 TB de stocare a crescut de la 1.699 la 1.999 de dolari, conform prețurilor actualizate de pe site-ul său.

Prețul modelului iPad Air cu 128 GB de stocare a crescut de la 599 la 749 de dolari, printre alte modificări.

Apple a majorat, de asemenea, prețurile pentru ambele versiuni ale boxei inteligente HomePod și ale dispozitivului media Apple TV. Acțiunile companiei au scăzut cu aproape 5%, în timp ce rivalul Dell a înregistrat o scădere de peste 8%.

Site-ul IT The Verge a consemnat o detaliere a scumpirilor:

  • MacBook Pro de 14 inchi: de la 1.699 dolari la 1.999 dolari
  • MacBook Pro de 16 inchi: de la 2.499 dolari la 2.999 dolari
  • MacBook Air: de la 1.099 dolari la 1.299 dolari
  • iPad: de șa 349 la 449 dolari
  • iPad Air: de la 599 la 749 de dolari
  • iPad Mini: de la 499 la 599 dolari
  • iPad Pro de 11 inchi: de la 999 la 1.199 dolari
  • iPad Pro de 13 inchi: de la 1.299 la 1.499 dolari
  • iMac: de la 1.299 la 1.499 dolari
  • Mac Studio cu M4 Max: de la 1.999 la 2.499 dolari
  • HomePod: de la 299 la 349 dolari
  • HomePod Mini: de la 99 la 129 dolari
  • Apple TV: de la 129 la 199 dolari
  • Vision Pro: de la 3.499 la 3.699 dolari.

Anterior, Apple a eliminat varianta Mac Studio cu 512 GB de memorie RAM în martie și a eliminat și opțiunea de 599 de dolari pentru Mac Mini.

„Situație dificilă”

„Situația pieței memoriilor este dificilă și va rămâne dificilă din punct de vedere structural în viitorul previzibil”, a declarat Ben Bajarin, director general al firmei de consultanță în tehnologie Creative Strategies.

Apple a declarat în aprilie că stocurile existente au ajutat-o să-și mențină marjele brute peste așteptările de pe Wall Street, dar că creșterea costurilor memoriilor va începe să-și facă simțit efectul până la sfârșitul acestei luni, profitabilitatea urmând să scadă ușor.

„Ne așteptăm la costuri ale memoriei semnificativ mai mari”, a declarat directorul general Tim Cook în cadrul unei conferințe telefonice cu analiștii la sfârșitul lunii aprilie.

Apple nu a dezvăluit ce măsuri, în afară de majorarea prețurilor, a luat pentru a face față creșterii costurilor memoriei. „Știm că aceasta nu este o veste binevenită și lucrăm neîncetat pentru a găsi soluții”, a declarat compania joi.

Urmează și iPhone

Analiștii se așteaptă ca Apple să majoreze prețurile la iPhone în lunile următoare și au afirmat că ultima majorare ar putea determina unii potențiali cumpărători să-și grăbească deciziile de achiziție.

„Nici iPhone-ul nu este scutit, majorarea prețului său se apropie”, a declarat Nabila Popal, director senior de cercetare la IDC.

„A fost o mișcare incredibil de strategică din partea Apple să anunțe majorarea prețurilor înainte de lansarea de toamnă a iPhone-ului, astfel încât titlurile din presă la momentul lansării să nu se refere la majorările de preț, ci la valoarea pe care o aduc noile telefoane”, a completat Popal.

Memorii scumpe

Prețurile memoriei dinamice cu acces aleatoriu (RAM), utilizată în practic toate gadgeturile tehnologice moderne, au crescut cu până la 98% în primul trimestru al anului 2026 și se preconizează că vor înregistra un nou salt de 58% până la 63% în trimestrul curent, potrivit firmei de cercetare TrendForce.

Această creștere, denumită de unii experți „RAMageddon”, a fost determinată de un boom în construcția centrelor de date pentru inteligență artificială (AI).

Se preconizează că creșterea costurilor va afecta puternic vânzările de dispozitive în acest an, compania de cercetare IDC estimând că piața smartphone-urilor va înregistra cea mai mare scădere anuală din istorie, de aproape 14%, în acest an, în timp ce piața PC-urilor va scădea cu 11,3%.

Printre punctele pozitive notabile se numără modelul MacBook Neo lansat în martie, care a contribuit la previziunile solide ale Apple privind vânzările pentru trimestrul care se încheie în iunie și a determinat chiar unii analiști din industrie să-și revizuiască estimările privind vânzările de PC-uri.

Odată cu creșterea prețului, acesta și-a pierdut acum avantajul de 100 de dolari față de laptopul Dell XPS 13 de 699 de dolari pe care compania l-a prezentat luna trecută special pentru a concura cu Neo, devenind totodată mai scump decât unele Chromebook-uri de la Lenovo și Asus.

Microsoft scumpește Xbox-urile

Apple nu este singura care majorează prețurile: Microsoft scumpit consolele sale de jocuri cu până la 150 de dolari la nivel mondial, invocând criză tot mai profundă a componentelor, care a determinat o creștere vertiginoasă a costurilor de stocare și memorie în întreaga industrie, arată Reuters.

Începând cu 1 august, prețul consolelor Xbox va crește cu 100 de dolari pentru modelele de 512 GB și cu 150 de dolari pentru modelele de 1 TB.

De asemenea, Microsoft va scoate din producție modelul de 2 TB.

„Din păcate, prețurile pentru spațiul de stocare și memoria consolelor au crescut de peste 2,5 ori și ne așteptăm la o nouă dublare până în toamna anului 2027”, a anunțat compania.

Microsoft a majorat prețurile consolelor sale de două ori anul trecut, în contextul în care s-a confruntat cu presiuni asupra costurilor generate de tarife, concurență puternică și cheltuieli incerte.

Sony a crescut Playstation în aprilie

Rivalul Sony a majorat prețurile consolelor sale PlayStation 5 începând cu luna aprilie, după o majorare de preț din august anul trecut.

Concomitent, alți producători de electronice, retaileri, dar și din industria auto, au avertizat asupra crizei de memorii și impactul său asupra prețurilor și a lanțurilor de aprovizionare.

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