SanDisk a lansat recent seria Optimus GX Pro 850P NVMe SSD, proiectată special pentru PS5 și PS5 Pro. Modelele disponibile includ variante de 1TB, 2TB, 4TB și 8TB, însă prețurile sunt pe măsură. Cea mai scumpă unitate, de 8TB, costă aproape 3.000 de dolari, redusă de la 3.700 de dolari, potrivit site-ului oficial SanDisk.

Un PlayStation 5 Pro costă de trei ori mai puțin decât SSD-ul SanDisk de 8TB

Ca termen de comparație, prețul unui PS5 Pro, care vine deja cu un SSD de 2TB, este de trei ori mai mic. Chiar și modelul de 2TB, vândut la 760 de dolari (redus de la 950 de dolari), este mai scump decât o consolă PS5 standard.

Potrivit Engadget, specificațiile unității cu viteze de citire/scriere de 7.300/6.300 MB/s și un design cu radiator sunt aproape identice cu cele ale modelului WD_Black SN850X NVMe SSD, pe care Optimus GX Pro 850P pare să-l înlocuiască.

În 2025, versiunea de 8TB a WD_Black SN850X a fost disponibilă la un preț sub 600 de dolari. Aceste prețuri vin pe fondul unei crize globale de memorie, supranumită „RAMpocalipsa”.

Consolele, afectate din plin de „RAMpocalipsă”

Majorările de prețuri nu sunt o noutate în industria hardware, unde lipsa componentelor și instabilitatea economică globală au dus la scumpiri semnificative. De exemplu, Sony a crescut recent prețurile pentru PS5, PS5 Pro și PS Portal, iar Microsoft a aplicat două majorări pentru consolele Xbox în 2025.

Nintendo a urmat tendința, anunțând în mai 2026 o scumpire de 50 de dolari pentru Switch 2 în SUA, iar Valve a mărit cu până la 300 de dolari prețul pentru modelul OLED de 1TB al consolei Steam Deck.

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