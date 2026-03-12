Filmul accidentului

Accidentul fatal s-a produs pe raza comunei Davidești din județul Argeș. Nicolae se afla singur în autoturism în momentul în care a luat decizia de a părăsi brusc partea carosabilă.

În acel moment, taxiul s-a izbit violent de un stâlp de electricitate de pe marginea drumului, iar în urma impactului devastator, partea frontală a mașinii a fost distrusă în totalitate.

Echipajele de descarcerare și salvare ajunse de urgență la fața locului l-au extras pe tânăr din fiarele contorsionate, însă leziunile suferite au fost incompatibile cu viața. Medicii nu au putut face altceva decât să constate decesul la fața locului.

Gest premeditat?

În spatele accidentului se ascunde o dramă legată de dependența de jocurile de noroc. Din primele informații, decizia tânărului ar fi fost una premeditată, anunțată în sânul familiei.

Nicolae acumulase o datorie uriașă după ce a împrumutat suma de 15.000 de lei, pe care a pierdut-o ulterior la aparatele de tip „păcănele”.

Copleșit de situație, tânărul i s-a confesat mamei sale, explicându-i că se află într-un impas și că nu are nicio modalitate de a returna datoria. Tot atunci, i-a mărturisit acesteia intenția de a se sinucide.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

