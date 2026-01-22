Florentina Opriș, prezentatoarea emisiunii „Sport, dietă și o vedetă”, difuzată în fiecare sâmbătă de la ora 9:45 la Kanal D, a trăit momente cu totul speciale la finalul anului trecut la Roma, în cadrul unei întâlniri extraordinare cu Papa Leon al XIV-lea la balul oferit de Suveranul Pontif și a participat și la concertul de Crăciun organizat de Rai 5. Experiența a fost una profund emoționantă, încărcată de semnificații care au depășit protocolul și fastul evenimentului.

„Am fost înconjurată de oameni de rang înalt, personalități importante ale Romei și ale vieții publice, iar atmosfera a fost surprinzător de caldă și firească. Papa impresionează printr-o simplitate autentică, printr-un mod de a fi care nu caută să domine, ci să apropie. Nu este despre gesturi mari, ci despre prezență, despre liniște și despre felul în care te face să te simți văzut și ascultat. Pentru mine, acesta a fost cel mai puternic mesaj, acela că oamenii cu adevărat mari nu simt nevoia să demonstreze nimic, ci aleg să fie umani. A fost o lecție de modestie, eleganță și profunzime”, a declarat Florentina Opriș.

„România rămâne «acasă», indiferent unde ne aflăm”

Îndrăgita prezentatoare a participat, totodată, la întâlnirea anuală a diasporei ROUNIT, eveniment pe care l-a prezentat și în cadrul căruia a fost numită ambasador.

„Rolul meu este să fiu o punte de legătură si să particip la evenimente, să susțin proiecte dedicate diasporei și să încurajez dialogul dintre românii din străinătate și cei din România. Este un rol care presupune implicare, prezență și comunicare. Doresc să aduc oamenii mai aproape unii de alții și să transmit mesajul că România rămâne «acasă», indiferent unde ne aflăm”, a subliniat prezentatoarea emisiunii „Sport, dietă și o vedetă” de la Kanal D.

Pentru Florentina Opriș, întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea rămâne nu doar un moment memorabil, ci și o lecție profundă despre umanitate, modestie și puterea de a apropia oamenii prin simplitate și sinceritate, o experiență care i-a întărit convingerea că adevăratele valori se transmit prin fapte, nu prin aparențe. Emoțiile trăite la Roma se regăsesc și în energia cu care prezentatoarea vine în fața telespectatorilor, dornică să inspire și să aducă oamenii mai aproape unii de alții.

