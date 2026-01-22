O asistentă medicală locuiește cu el

La vârsta de 74 de ani, artistul are nevoie de îngrijire medicală 24 de ore pe zi, așa cum a dezvăluit recent într-un interviu acordat podcastului BBC „Eras”.

„Am o asistentă care locuiește cu mine și se asigură că iau medicamentele prescrise. Am avut probleme cu genunchiul. Tot ce putea merge prost”, a spus Collins.

În martie 2022, el urca pentru ultima dată pe scenă în cadrul turneului „The Last Domino?” al trupei Genesis, susținut la Mercedes-Benz Arena din Berlin.

Din cauza problemelor de sănătate, artistul a fost nevoit să cânte stând așezat. „Ultimii ani au fost dificili, interesanți și frustranți”, a mărturisit muzicianul.

După încheierea turneului, Collins, care acum locuiește în Elveția, spera să se bucure de viața departe de scena muzicală.

5 operații la genunchi, merge în cârje

„Am crezut că voi putea face toate lucrurile pe care nu le-am putut face înainte”, a spus el. În schimb, a petrecut luni întregi în spital, trecând prin 5 operații la genunchi: „Acum am un genunchi funcțional și pot să merg, deși doar cu cârje”

Problemele de sănătate ale lui Collins nu s-au oprit aici. Artistul a contractat COVID-19 în spital, ceea ce i-a agravat starea.

„Rinichii mei au început să cedeze. Totul părea să se întâmple simultan”, a dezvăluit el.

A recunoscut că excesul de alcool i-a afectat sănătatea

Phil Collins a recunoscut că consumul excesiv de alcool i-a afectat grav sănătatea, ducând la o insuficiență renală și o pancreatită severă. În ultimii doi ani, artistul a renunțat complet la alcool.

„Nu sunt mort încă”, a declarat Phil, optimist, adăugând că își dorește să redevină „mobil și sănătos”.

Pe lângă speranța de a se recupera, Collins nu exclude posibilitatea de a reveni în studio pentru a crea muzică nouă.

Voi vedea dacă mai există muzică în mine. Am câteva lucruri neterminate și câteva finalizate, deci s-ar putea să mai fie viață în bătrânul câine. Niciodată nu spune niciodată.

Phil Collins își va sărbători cea de-a 75-a aniversare pe 30 ianuarie.

