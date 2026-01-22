Totul a început la o stație de încărcare electrică

Incidentul a avut loc luni, la o stație de încărcare pentru mașini electrice din Baden-Württemberg. Potrivit poliției din Heilbronn, tânăra își parcase bolidul, un Mercedes CLA, și încerca pur și simplu să plece.

În acel moment, femeia a apăsat prea tare pedala de accelerație și a lovit au alt autoturism de lux, un Mercedes GLC, care circula prin zonă. Ancheta arată că acest prim impact a dus la pagube de aproximativ 80.000 de euro.

Șoc, accelerație și încă un impact

După prima lovitură, situația a scăpat complet de sub control. „Probabil speriată, femeia a apăsat din nou pedala de accelerație”, au explicat polițiștii, citați de Blick.

Mașina a intrat într-o stație de încărcare electrică, distrugând-o aproape complet. Pagubele în acest punct au fost estimate la 10.000 de euro. Dar drumul mașinii nu s-a oprit acolo. Autoturismul a trecut apoi prin gardul unui teren industrial, provocând daune de încă 2.000 de euro.

Finalul de un milion de euro

În final, mașina s-a izbit violent de un container maritim. Problema nu a fost containerul în sine, ci ce se afla înăuntru, și anume un sistem de stocare a energiei electrice de mare valoare, împreună cu o instalație de control. Atât containerul, cât și echipamentele din interior au fost avariate, iar pagubele au fost estimate la aproximativ un milion de euro.

Bolidul condus de tânără a fost, la rândul său, serios avariat. Poliția a estimat daunele la circa 100.000 de euro doar pentru mașina ei.

În ciuda lanțului incredibil de coliziuni și a sumei uriașe rezultate, accidentul s-a încheiat fără victime. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost exclusiv materiale.

