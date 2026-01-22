Dan Negru a vorbit despre pasiunea fiului, Bogdan, și a dezvăluit și ce meserie a ales deja fiica lui, Daria.

Dan Negru își laudă fiica, pe Daria, în vârstă de 15 ani, elevă la Liceul „Șincai” din București. „Ea nu vrea să facă televiziune, nu este pasionată de zona asta. Vrea să o urmeze pe mama ei, care e medic stomatolog, vrea să dea la Medicină. Și eu o încurajez cu asta. Nu are nicio treabă cu televiziunea, mă bucur”, a spus Dan Negru pentru Click.

Iar fiul lui, Bogdan, în vârstă de 13 ani, are o mare pasiune, despre care Dan Negru a vorbit tot în cadrul interviului.

„El e mai tehnic, ca toți băieții. Dar e încă prea mic ca să aleagă vreo meserie. E în clasa a Vll-a. Acum e pasionat de cubul Rubik și merge la tot felul de competiții chiar și internaționale de cub Rubik. Eu nu mă pricep, habar n-am să învârt măcar un astfel de cub”, a spus prezentatorul TV.

Prezentatorul TV nu a dorit ca fiul și fiica lui să studieze la școli private. „Copiii mei sunt la o școală de stat. Nu cred că neapărat o universitate garantează succesul sau insuccesul, de după. Sigur că sistemul de învățământ, mai ales cel universitar, de afară, e cu mult mai performant decât al nostru. Noi nu mai suntem în topul universităților mondiale. Copiii mei sunt însă la o școală de stat”.

De asemenea, Dan Negru a dezvăluit ce îl deranjează la sistemul de învățământ românesc. „Cel mai tare mă enervează ghiozdanul copiilor mei, care cântărește vreo 10 kilograme. Învață, la Biologie, în clasa a Vll-a, ce învăța nevastă-mea la Facultatea de Medicină, în anul III.

Mă enervează povara asta, care se pune pe umerii lor. Toți vor ca ai lor copii să fie cu o treaptă mai domni, cum se spune. Eu am încredere în mintea omului, de fapt, asta contează”, a mai adăugat vedeta Kanal D.

