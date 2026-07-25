Conform informațiilor furnizate de autorități, un bărbat în vârstă de 38 de ani a încercat să efectueze o depășire, însă manevra sa s-a suprapus, în mod periculos, cu o schimbare de direcție către stânga a autoturismului din față, al cărui șofer nu s-a asigurat corespunzător. Impactul a fost inevitabil.

„Venea dinspre Craiova, nu i-a ținut frâna, ceva. Am crezut că e intenționat, dar nu cred. E nasol de tot, catastrofă”, a declarat un martor ocular.

Coliziunea a fost atât de puternică încât ambele autoturisme au fost proiectate câțiva metri, lovind bordura benzinăriei, doborând mai multe indicatoare rutiere și răsturnând o pompă de alimentare. Șoseaua a fost acoperită de resturi din caroseriile mașinilor, iar pericolul producerii unei explozii a fost iminent.

„Au distrus pompa, puteau să producă un dezastru, o mare explozie. Nu au frânat, nu nimic, au intrat direct în pompă”, a relatat un alt martor.

Martorii aflați la fața locului au reacționat rapid pentru a preveni un posibil dezastru. Aceștia au intervenit pentru a scoate bornele de la baterii și a securiza zona înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

„Am scos bornele la mașină și atâta tot. Asta e, se întâmplă. Neatenție, eu știu…”, a mai adăugat o persoană prezentă la locul accidentului.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj au acționat prompt pentru balizarea zonei și asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. „S-au luat toate măsurile pentru protejarea personalului și prevenirea producerii unui incendiu”, a declarat Cătălin Dumitrescu, reprezentant ISU Dolj.

În urma impactului, șoferul care se afla în prima mașină a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, viața sa nu este în pericol, iar testările au demonstrat că niciunul dintre cei doi șoferi implicați nu consumase alcool înainte de accident.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au condus la acest incident grav.