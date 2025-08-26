Aceștia semnalează că strada a devenit o „pistă de curse” pentru vehicule grele, punând în pericol viețile pietonilor și ale altor participanți la trafic.

„Pe Muncii se circulă exagerat de tare, mai ales camioane și tiruri. Vă rog, stați mai des cu radar sau găsiți o modalitate de a descuraja acest comportament”, a transmis un cetățean, îngrijorat de situație.

Temerile locuitorilor s-au adeverit în această dimineață, când un accident grav a avut loc pe Bulevardul Muncii.

Conform ISU Cluj, două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, unul dintre ele răsturnându-se. Un vehicul de mare tonaj a fost, de asemenea, implicat, suferind avarii minore.

Unul dintre autoturismele implicate în coliziune s-a răsturnat, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul este răsturnat, precum și un autotren. Cel din urmă prezintă însă pagube minore, iar șoferul nu a necesitat îngrijiri medicale. Pe de altă parte, echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă a preluat un bărbat de aproximativ 35 de ani, precum și un minor de 13 ani. Cei doi vor fi transportați la spital”, a transmis ISU Cluj.

