Accident grav între o ambulanță și un autoturism

UPDATE! O femeie în vârstă de 70 de ani a murit, iar șase persoane au fost rănite în accidentul rutier care a avut loc luni seara pe DN 1, în județul Cluj.

„Din păcate, femeia de aproximativ 70 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată”, a transmis ISU Cluj.

TEXTUL INIȚIAL:

În accident au fost implicate un autoturism și o autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, potrivit Ziua de Cluj.

În urma accidentului au rezultat șapte victime. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, care este conștient. O femeie, aflată tot în ambulanță, este în stop cardio-respirator. Se fac manevre de resuscitare, potrivit Ziua de Cluj.

„Forțele noastre au descarcerat din ambulanță un bărbat, care este conștient și cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanță este în stop cardio-respirator și se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical”, a transmis ISU Cluj.

Traficul a fost blocat pe ambele sensuri

La fața locului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj SAJ.

Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de circulație.

„Accident rutier raportat în jurul orei 19.55, pe DN1 – E60, la ieșirea din orașul Huedin. Din primele date, în eveniment au fost implicate două autoturisme, dintre care un echipaj de ambulanță”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

