„În urma coliziunii, cinci persoane au fost rănite, iar echipele de intervenție lucrează pentru descarcerarea uneia dintre acestea”, a transmis Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Ulterior, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj informează că persoana rămasă încarcerată nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit aceleiaşi surse, celelalte patru victime au fost transportate la spital.

Polițiștii estimează reluarea circulației după ora 11.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE