„În urma coliziunii, cinci persoane au fost rănite, iar echipele de intervenție lucrează pentru descarcerarea uneia dintre acestea”, a transmis Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Ulterior, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj informează că persoana rămasă încarcerată nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit aceleiaşi surse, celelalte patru victime au fost transportate la spital.
Polițiștii estimează reluarea circulației după ora 11.00.
