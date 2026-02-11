Un accident mortal a avut loc miercuri dimineață pe DN1, la Comarnic

Un accident tragic a avut loc miercuri dimineață pe Drumul Național 1 (DN1), în localitatea Comarnic, județul Prahova, unde un bărbat a murit. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 6.30, potrivit sursei News.ro.

„În această dimineaţă, în jurul orei 6.30, pe DN1, în localitatea Comarnic, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un autotren (TIR). Autoturismul a intrat în coliziune cu partea din spate a TIR-ului”, a transmis ISU Prahova.

Bărbatul de la volanul mașinii a murit în accidentul de pe DN1

Echipaje de urgență au fost mobilizate rapid. O autospecială de stingere, o ambulanță SMURD de la Detașamentul Sinaia și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești au intervenit la locul accidentului. Cu toate eforturile depuse de echipele medicale, bărbatul aflat în autoturismul implicat nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat la fața locului.

ISU Prahova a informat că victima avea 68 de ani, în timp ce IPJ Prahova a precizat că bărbatul avea 64 de ani.

Cum s-a produs accidentul rutier de la Comarnic

Conform primelor cercetări efectuate de polițiștii din Prahova, autoturismul era condus de un bărbat de 64 de ani care se deplasa către București. În zona kilometrului 106+600, acesta ar fi pierdut controlul direcției și ar fi intrat pe contrasens, lovind o autoutilitară condusă de un bărbat de 59 de ani.

În urma impactului, părți ale utilitarei au fost proiectate într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 55 de ani. „Din primele cercetări, au constatat că un bărbat de 64 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E60), către Bucureşti, iar în zona km. 106+600 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 59 de ani”, a transmis IPJ Prahova.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Traficul rutier pe DN1, în zona Comarnic, este restricționat pe sensul de mers Ploiești-Brașov.

Tragedia din Prahova are loc la doar o zi după accidentul cumplit din Iași în care un bărbat de 45 de ani și soția lui însărcinată au murit. Șoferul a murit pe loc, în timp ce femeia însărcinată a fost dusă de urgență la spital, acolo unde o armată de medici au încercat să o salveze, însă starea ei s-a înrăutățit în sala de operație.

