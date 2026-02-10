Starea femeii s-a înrăutățit în sala de operație

Deși personalul medical a depus toate eforturile, mama și copilul nenăscut de 33 de săptămâni nu au putut fi salvați.

„Medicii au consumat toată rezerva de sânge a unității medicale. Femeia de 36 de ani a fost resuscitată cu succes la locul accidentului și în UPU, dar medicii nu au reușit să oprească hemoragiile extinse în sala de operație și aceasta s-a stins din viață”, arată publicația Alo, Iași.

Tragedia de la Ciortești

Marți dimineață, un bărbat de 45 de ani a murit şi două persoane au fost rănite într-un accident rutier produs pe DN 24, în judeţul Iaşi. Două maşini s-au ciocnit, iar una dintre victime este o femeie însărcinată.

Accident grav pe DN24, la Ciortești, în județul Iași. Foto: Captură video.

„În această dimineaţă, echipajele de intervenţie au fost solicitate să acţioneze în cazul unui accident rutier produs pe DN 24, pe raza comunei Ciorteşti, în care au fost implicate două autoturisme. Din primele informaţii transmise de apelant (pompier din cadrul ISU Vaslui), în urma impactului au rezultat trei persoane implicate, dintre care una a rămas încarcerată şi nu prezenta semne vitale”, au transmis reprezentanții ISU Iaşi.

Aceștia au confirmat decesul unui bărbat, șoferul unuia dintre autoturismele implicate. Bărbatul avea 45 de ani. În mașina acestuia se afla și soția sa, însărcinată în 8 luni. Potrivit BZI, bărbatul mort a fost identificat ca fiind Sorin Ciprian Iacob, om de afaceri din Vaslui. Mașina pe care o conducea a pătruns pe contrasens și a intrat frontal într-un alt autoturism.

„O femeie însărcinată, aflată în acelaşi autoturism, conştientă şi neîncarcerată, a fost asistată medical la faţa locului şi preluată de echipajul de salvare aeriană (ESA), în vederea transportului la o unitate medicală de specialitate”, au precizat pompierii.

