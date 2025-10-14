Incidentul s-a petrecut într-o zonă neiluminată, cu vizibilitate redusă, iar polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au fost alertați printr-un apel la 112.

Potrivit primelor informații, un bărbat de cetățenie franceză, aflat la volanul unui autoturism care circula regulamentar pe DN7, a intrat în coliziune cu o căruță condusă de un localnic.

Impactul, extrem de puternic, a dus la răsturnarea atelajului hipo, iar încărcătura – lemne și bunuri diverse – s-a împrăștiat pe carosabil.

Mașina ar fi fost surprinsă de apariția bruscă a atelajului nesemnalizat corespunzător, într-o zonă fără iluminat public.

În urma impactului, cei doi pasageri aflați în căruță au fost răniți și transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul atelajului a scăpat nevătămat, însă se afla în stare de șoc și nu a putut oferi detalii clare despre modul în care s-a produs accidentul.

Polițiștii rutieri au intervenit rapid, asigurând zona și dirijând traficul, care a fost temporar blocat pe ambele sensuri.

Primele cercetări arată că căruța nu avea elemente reflectorizante și circula pe un tronson neiluminat, aspect care ar fi contribuit decisiv la producerea accidentului.

Șoferul francez a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, polițiștii au efectuat verificări și în cazul căruțașului, pentru a stabili dacă se afla sub influența alcoolului sau dacă a încălcat alte reguli de circulație.

Autoritățile locale au precizat că zona este cunoscută pentru accidente similare, mulți localnici folosind în continuare atelaje tradiționale fără respectarea normelor rutiere, în special a celor privind semnalizarea pe timp de noapte.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca ancheta să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului și responsabilitatea fiecărui participant.

