Șase oameni, inclusiv doi copii, au fost răniți în urma impactului. Echipajele medicale sosite la fața locului au acordat primul ajutor victimelor. Toate cele șase persoane sunt conștiente, dar au suferit multiple traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Conform IPJ Argeș, bărbatul aflat la volan a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod situat pe partea dreaptă a sensului de deplasare. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat pe partea laterală, rămânând pe partea carosabilă a drumului național 7, pe sensul spre Râmnicu-Vâlcea.

Au fost răniți toți cei aflați în vehicul: șoferul, un bărbat de 45 de ani, pasagerul din dreapta față, bărbat de 27 de ani, cele trei fete de pe bancheta spate, cu vârste de 21, 11 și 10 ani, respectiv o femeie de 38 de ani, ocupanta unui loc din al treilea rând de locuri al autovehiculului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

ISU Argeș a mobilizat rapid resurse pentru gestionarea situației. La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD și trei echipaje SAJ. Pompierii asigură măsuri de siguranță până la eliminarea oricărui pericol.

Accidentul a cauzat întreruperea circulației în ambele sensuri pe DN 7. Autoritățile au estimat că traficul va fi reluat normal undeva după ora 17.00. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

Centrul Infotrafic recomandă șoferilor să fie prudenți și să respecte indicațiile agenților de circulație prezenți în zonă.

Astăzi, pe DN 2 București-Urziceni, între localitățile Coșereni și Movilița, județul Ialomița, a avut loc un alt accident, în urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Au fost implicate 4 autoturisme și 11 oameni, iar un copil a fost dus la spital cu elicopterul.

