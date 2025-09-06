Șapte persoane au fost transportate la spital

Autorităţile din judeţul Ialomiţa au activat, sâmbătă după amiază, Planul Roşu de Intervenţie, în urma unui accident rutier în care sunt implicate 11 persoane, printre care și mai mulți minori.

Şapte persoane, între care patru copii, au fost transportate la spital în urma accidentului. Unul dintre minori a fost preluat, în stare gravă, cu elicopterul SMURD. Începând cu ora 15:49, a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie.

„Bilanț final: 11 persoane implicate (6 adulți + 5 minori), dintre care: 4 minori transportați la spital (un minor intubat, preluat de Elicopterul SMURD), 3 adulți transportați la spital, conștienți. Începând cu ora 15:49 a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție”, a transmis ISU Ialomița.

A fost trimis și un elicopter SMURD

La faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe SMURD. În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu 5 ambulanţe aparţinând serviciului judeţean de ambulanţă şi cu un elicopter SMURD, informează ISU Ialomiţa.

Traficul rutier a fost întrerupt în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate, potrivit centrului INFOTRAFIC.

