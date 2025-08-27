La sosirea echipajelor, pompierii au găsit două persoane încarcerate. Una dintre ele prezenta răni incompatibile cu viața, medicii fiind nevoiți să declare decesul.

Cea de-a doua victimă a fost eliberată dintre fiarele contorsionate și preluată de ambulanță. Alte patru persoane implicate nu au suferit răni majore și sunt în afara oricărui pericol.

Pentru siguranța zonei, pompierii militari au luat măsuri de prevenire a incendiilor și au balizat carosabilul, unde se înregistraseră scurgeri importante de combustibil.

Din cauza accidentului, circulația a fost blocată pe ambele sensuri.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.