„Opt persoane au murit și alte 35 au fost rănite. Incendiul a fost stins și încercăm să recuperăm trupurile” neînsufleție, a declarat pentru AFP șeful poliției din Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

Accidentul s-a produs într-o intersecție foarte circulată din centrul capitalei Thailandei, pe unde trec zilnic zeci de mii de autovehicule.

În imagini publicate pe rețelele sociale se poate vedea cum trenul se apropie cu viteză moderată la o trecere la nivel cu calea ferată, unde lovește un autobuz public, care a luat foc imediat.

Incendiul a fost stins rapid, chiar înainte ca zona să fie izolată pentru a permite intervenția salvatorilor.

„Am asistat la coliziune, flăcările s-au răspândit foarte repede. Eram cu fiica mea și am părăsit imediat zona. Nu am îndrăznit să mă întorc pentru a vedea dacă au existat victime”, a declarat un martor pentru canalul public ThaiPBS.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a ordonat deschiderea unei anchete pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

Accidentele de transport sunt relativ frecvente în Thailanda, din cauza nerespectării regulilor de siguranță.

Prăbușirea unei macarale peste un tren de pasageri s-a soldat cu 32 de morți și zeci de răniți în ianuarie, în nord-estul țării asiatice.

Optsprezece persoane au murit în 2020 în urma coliziunii unui tren de marfă cu un autobuz care transporta pasageri la o ceremonie religioasă.

În 2023, opt persoane au murit în urma ciocnirii unui tren de marfă cu o camionetă care traversa o calea ferată în estul Thailandei.

