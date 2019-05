„ISU Sibiu intervine de urgență cu un echipaj de pompieri, un echipaj de descarcerare și un echipaj Smurd, în municipiul Mediaș, cartier Gura Câmpului, la accident rutier, pentru descarcerarea și acordarea asistenței medicale a 4 victime dintre care una încarcerată, inconștientă”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.

Potrivit primelor informaţii, șoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens, a intrat in coliziune cu un turism condus regulamentar din sens opus, iar acesta din urma a fost lovit in spate de un al treilea turism, condus in regim TAXI, fara clienti. Şoferul care a pătruns pe contrasens şi-ar fi pierdut viaţa în impact, potrivit Observator.tv.

