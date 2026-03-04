Dinamica accidentului

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, evenimentul rutier s-a produs pe fondul neadaptării distanței în mers.

Un autoturism a încetinit și a oprit la o trecere de pietoni din zonă. Șoferul unui autocamion care rula în spatele mașinii oprite nu a păstrat distanța de siguranță.

Pentru a evita coliziunea din spate, șoferul mașinii de mare tonaj a făcut greșeala de a trage brusc de volan în stânga.

În urma acestei manevre, camionul a pătruns pe contrasens, unde a lovit violent un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus.

Trafic blocat și intervenția salvatorilor

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de salvare și poliție. Circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri de mers, pentru a permite medicilor să intervină și polițiștilor să efectueze măsurătorile specifice.

Poliția Rutieră continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările care au condus la acest eveniment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE