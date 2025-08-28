Accident grav cu români în Germania

Un accident grav a avut loc pe autostrada A13 lângă Thiendorf, Germania. Un microbuz cu opt pasageri s-a ciocnit cu un vehicul de semnalizare rutieră și s-a răsturnat. Din nefericire, toate cele opt persoane au fost rănite, unele grav. Autostrada a fost complet închisă, provocând ambuteiaje semnificative.

Accidentul s-a produs puțin după ora 12.00. Un microbuz Renault Traffic înmatriculat în România, cu opt persoane, a intrat într-o zonă de lucrări. Vehiculul, care tracta o remorcă cu o mașină încărcată, a lovit violent un vehicul de semnalizare rutieră.

Opt români, răniți în accidentul din Germania

Impactul a fost atât de puternic, încât microbuzul în care se aflau românii s-a răsturnat. Opt persoane au fost rănite, patru dintre ele foarte grav. Un purtător de cuvânt al Poliției a oferit detalii, pentru presa germană.

„Toate cele opt persoane au fost rănite, patru dintre ele grav”, a precizat el.

Muncitorii care lucrau la drum au fost extrem de norocoși. Aceștia au scăpat doar cu o sperietură. Angajații terminaseră de montat structura și etanșau rosturile de dilatare în momentul în care microbuzul s-a izbit de mașina care trasa marcajul rutier.

Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători
Recomandări
Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Operațiune de salvare cu 50 de pompieri

La fața locului au intervenit aproximativ 50 de pompieri. Martorii au numărat cel puțin zece ambulanțe și două elicoptere de salvare.

Autostrada A13 în direcția Dresden a fost complet închisă, traficul fiind deviat de la Ortrand. Pentru o perioadă, circulația a fost blocată în ambele sensuri. La primele ore ale după-amiezii nu se știa când va putea fi redeschisă autostrada.

Acest incident subliniază importanța respectării semnalizării în zonele de lucrări și a conducerii preventive pe autostrăzi.

Tragedia s-a produs la scurt timp după ce un alt accident în care au fost implicați români a avut loc în Germania. Două cupluri au murit într-un Audi cu volan pe dreapta după ce mașina a fost strivită între doi copaci.

Familia Iohannis obligată de ANAF să predea cheile casei din Sibiu și banii încasați în perioada 1999 - 2015, calculați cu inflația și cu dobânda legală
Știri România 14:19
Familia Iohannis obligată de ANAF să predea cheile casei din Sibiu și banii încasați în perioada 1999 – 2015, calculați cu inflația și cu dobânda legală
Festivalul Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova
Știri România 13:00
Festivalul Enescu ajunge în peste 20 de orașe din România și în Republica Moldova
Ce spune ispita Narcis Bujor despre experiența de la „Insula Iubirii" 2025: „Când privești la televizor, se vede diferit"
Exclusiv
Stiri Mondene 14:23
Ce spune ispita Narcis Bujor despre experiența de la „Insula Iubirii" 2025: „Când privești la televizor, se vede diferit"
Băiatul lui Donald Trump nu s-a plictisit vara aceasta, deși nu și-a făcut o iubită. Cu ce s-a ocupat Barron, care are 19 ani
Stiri Mondene 14:12
Băiatul lui Donald Trump nu s-a plictisit vara aceasta, deși nu și-a făcut o iubită. Cu ce s-a ocupat Barron, care are 19 ani
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară"
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară"
CTP îl descoase pe Nicușor Dan după ultimele decizii luate de președinte: "Se străduiește să-l țină ascuns"
Politică 12:57
CTP îl descoase pe Nicușor Dan după ultimele decizii luate de președinte: „Se străduiește să-l țină ascuns"
