Cele patru persoane au murit pe loc

Teribilul accident a avut loc în nordul landului Hessa, pe șoseaua L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. Vehiculul, un Audi cu numere britanice și volan pe dreapta, a ieșit de pe drum într-o curbă periculoasă, lovind mai mulți copaci înainte de a se răsturna.

În mașină se aflau patru români. Niciunul nu a supraviețuit accidentului. Pentru șoferul în vârstă de 32 de ani, un pasager în vârstă de 31 de ani și două pasagere de 30 și 32 de ani nu s-a mai putut face nimic, potrivit ziarului german Bild.

Cine este șoferul care a murit în accident

Constantin Nedelea, șoferul autoturismului, era originar din comuna buzoiană Cilibia. Potrivit publicației Reporter Buzoian, acesta plecase de la 18 ani în Anglia, în căutarea unui trai mai bun. A ajuns să fie managerul unei companii care se ocupa de utilaje agricole. Revenise în ţară în urmă cu două săptămâni, cu noua sa maşină, un Audi. A plecat apoi spre Germania, unde a stat mai multe zile, până în noaptea de joi spre vineri când o tragedie avea să le curme viața.

Constantin se afla în maşină cu soţia lui, Emilia, verișorul femeii și soția lui. La un moment dat, mașina lui Constantin a părăsit autostrada și a intrat cu viteză în pădure, unde a lovit mai mulți copaci și s-a răsturnat. Toți cei patru ocupanți ai mașinii au murit pe loc, striviți de plafonul mașinii.

Mașina a derapat aproximativ 30 de metri în pădure, unde s-a izbit de mai mulți copaci

Un raport al poliției privind accidentul mortal arată că mașina a ieșit brusc de pe carosabil, după ce a făcut o curbă la stânga pe o pantă. În timp ce șoferul se chinuia să recâștige controlul mașinii, Audiul a derapat aproximativ 30 de metri într-o pădure unde s-a izbit de un șir de copaci, potrivit departamentului de poliție din Kassel.

Tatăl șoferului a povestit pentru publicația Reporter Buzoian că fiul său era un șofer experimentat, dar că, cel mai probabil, ar fi ațipit la volan, iar când s-a trezit, s-a speriat și a apăsat frâna. Pe de altă parte, nu este exclus ca șoferului să-i fi ieșit în față un animal sălbatic.

Cu toate acestea, urmele rămase pe copaci, în urma accidentului, sunt dovada impactului devastator.

