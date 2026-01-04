Potrivit informațiilor transmise de autorități, impactul a fost unul puternic și a afectat structura de rezistență a clădirii.

„La momentul producerii evenimentului nu se afla nicio persoană în locuinţă. În urma impactului, structura casei este afectată. La momentul sosirii echipajelor de intervenţie s-a constatat faptul că şoferul autotrenului era autoevacuat în siguranţă”, a precizat ISU Bacău.

La locul accidentului au intervenit rapid echipaje ale Detașamentului de Pompieri Bacău, fiind mobilizate o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

În prezent, pompierii continuă să asigure măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit aceleiași surse.

