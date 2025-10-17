„Potrivit informațiilor preliminare, tramvaiul care se deplasa prin pasaj către Str. Dr. Felix a intrat în coliziune cu autobuzul aflat în fața sa. În urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar patru dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare”, a precizat STB.

Conducătorii celor două vehicule au ieșit negativ la testul pentru consumul de băuturi alcoolice. Circulația tramvaielor de pe linia 1 și a autobuzelor de pe linia 182 a fost deviată pentru câteva zeci de minute.

Brigada Rutieră a transmis că 5 persoane au fost duse la spital pentru a primi îngrijiri medicale, este vorba despre o persoană din tramvai și 4 din autobuz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE