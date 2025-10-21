Bărbatul, de 55 ani, din autoturism a fost găsit în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Un elicopter SMURD a fost trimis la fața locului pentru a oferi asistență.

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Găești cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și unul de la Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița.

Niciun călător din tren nu a fost rănit în urma impactului.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația feroviară pe ruta Pitești-București Nord a fost oprită în zona accidentului, pe ambele sensuri ale Secției de Cale Ferată 101. Autoritățile estimează că traficul feroviar ar putea fi reluat după ora 14.00.

