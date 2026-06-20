Două trenuri de pasageri s-au ciocnit la nord de Londra

Un grav accident feroviar a avut loc în Marea Britanie, la aproximativ 100 de kilometri nord de Londra. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit violent în apropierea localității Bedford, provocând decesul unui mecanic de tren și rănirea a zeci de persoane. Autoritățile britanice au declanșat imediat un plan de urgență major.

Coliziunea s-a produs vineri, în jurul orei locale 17.15. Ambele garnituri aparțineau companiei East Midlands Railway și se deplasau în aceeași direcție, spre sud, având ca destinație stația St. Pancras din Londra.

Peste 20 de ambulanțe și elicoptere au fost mobilizate la locul accidentului

Impactul a fost atât de puternic încât serviciile de urgență din estul Angliei au trimis la fața locului resurse impresionante pentru a gestiona situația critică.

Conform primelor date oficiale furnizate de Serviciul de Ambulanță, bilanțul victimelor este următorul:

o persoană a murit, din primele informații, acesta ar fi mecanicul de tren, care a decedat pe loc;

11 persoane cu răni extrem de grave;

22 de persoane grav rănite;

56 de pasageri cu leziuni minore.

„Știm că mai multe persoane au fost rănite și, din păcate, o persoană a decedat. A fost declarată o alertă de incident major, iar ofițerii noștri continuă să intervină la fața locului alături de colegii de la Poliția din Bedfordshire și serviciile locale de pompieri și ambulanță”, a transmis Poliția britanică într-un comunicat oficial.

În ciuda impactului extrem de puternic, vagoanele trenurilor au rămas în picioare pe șine, însă imaginile apărute pe rețelele de socializare arată cum partea frontală a unui tren s-a încastrat puternic în spatele celeilalte garnituri.

Pasagerii care se aflau în trenuri au făcut mărturii cutremurătoare

Pasagerii aflați în trenuri au descris momentele de coșmar prin care au trecut în secunda impactului. Un pasager intervievat de publicația The UK Telegraph, a povestit că inițial a crezut că a fost ținta unui atentat.

„A fost un moment în care am fost aruncat violent în scaunul din față, iar apoi am văzut fum. Oamenii plângeau, țipau. Erau extrem de speriați și confuzi”, a declarat bărbatul.

Bărbatul povestește că s-a prăbușit la podea în urma impactului, iar scaunele din vagoane au fost deprinse și împrăștiate în tot vagonul.

„Când m-am ridicat, am văzut o mulțime de oameni care nu puteau vorbi, aveau picioarele rupte. Am reușit să ies din tren strecurându-mă prin spațiul dintre uși. Primul vagon s-a ciocnit de spatele celuilalt, iar când m-am uitat în jur, scaunele erau împrăștiate peste tot. Parcă aș fi fost în mijlocul unei explozii de bombă”, a adăugat pasagerul.

Premierul britanic a transmis un mesaj de condoleanțe

Premierul britanic Keir Starmer a transmis un mesaj de condoleanțe și susținere pentru familiile afectate de acest eveniment tragic.

„Gândurile mele sunt alături de familia persoanei care, din păcate, și-a pierdut viața, și alături de toți cei care au fost grav răniți”, a spus el.

Adjunctul șefului poliției, Stuart Cundy, a precizat că o anchetă amplă este deja în desfășurare, sub coordonarea organismelor de investigare a accidentelor feroviare, pentru a stabili cu exactitate cauzele tehnice sau umane care au dus la producerea acestei coliziuni de proporții. Informațiile privind circulația trenurilor pe acea magistrală rămân blocate până la finalizarea cercetărilor la fața locului.