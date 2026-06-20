Două trenuri de pasageri s-au ciocnit la nord de Londra

Un grav accident feroviar a avut loc în Marea Britanie, la aproximativ 100 de kilometri nord de Londra. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit violent în apropierea localității Bedford, provocând decesul unui mecanic de tren și rănirea a zeci de persoane. Autoritățile britanice au declanșat imediat un plan de urgență major.

Coliziunea s-a produs vineri, în jurul orei locale 17.15. Ambele garnituri aparțineau companiei East Midlands Railway și se deplasau în aceeași direcție, spre sud, având ca destinație stația St. Pancras din Londra.

Peste 20 de ambulanțe și elicoptere au fost mobilizate la locul accidentului

Impactul a fost atât de puternic încât serviciile de urgență din estul Angliei au trimis la fața locului resurse impresionante pentru a gestiona situația critică.

Conform primelor date oficiale furnizate de Serviciul de Ambulanță, bilanțul victimelor este următorul:

  • o persoană a murit, din primele informații, acesta ar fi mecanicul de tren, care a decedat pe loc;
  • 11 persoane cu răni extrem de grave;
  • 22 de persoane grav rănite;
  • 56 de pasageri cu leziuni minore.

„Știm că mai multe persoane au fost rănite și, din păcate, o persoană a decedat. A fost declarată o alertă de incident major, iar ofițerii noștri continuă să intervină la fața locului alături de colegii de la Poliția din Bedfordshire și serviciile locale de pompieri și ambulanță”, a transmis Poliția britanică într-un comunicat oficial.

În ciuda impactului extrem de puternic, vagoanele trenurilor au rămas în picioare pe șine, însă imaginile apărute pe rețelele de socializare arată cum partea frontală a unui tren s-a încastrat puternic în spatele celeilalte garnituri.

Pasagerii care se aflau în trenuri au făcut mărturii cutremurătoare

Pasagerii aflați în trenuri au descris momentele de coșmar prin care au trecut în secunda impactului. Un pasager intervievat de publicația The UK Telegraph, a povestit că inițial a crezut că a fost ținta unui atentat.

„A fost un moment în care am fost aruncat violent în scaunul din față, iar apoi am văzut fum. Oamenii plângeau, țipau. Erau extrem de speriați și confuzi”, a declarat bărbatul.

Bărbatul povestește că s-a prăbușit la podea în urma impactului, iar scaunele din vagoane au fost deprinse și împrăștiate în tot vagonul.

„Când m-am ridicat, am văzut o mulțime de oameni care nu puteau vorbi, aveau picioarele rupte. Am reușit să ies din tren strecurându-mă prin spațiul dintre uși. Primul vagon s-a ciocnit de spatele celuilalt, iar când m-am uitat în jur, scaunele erau împrăștiate peste tot. Parcă aș fi fost în mijlocul unei explozii de bombă”, a adăugat pasagerul.

Premierul britanic a transmis un mesaj de condoleanțe

Premierul britanic Keir Starmer a transmis un mesaj de condoleanțe și susținere pentru familiile afectate de acest eveniment tragic.

„Gândurile mele sunt alături de familia persoanei care, din păcate, și-a pierdut viața, și alături de toți cei care au fost grav răniți”, a spus el.

Adjunctul șefului poliției, Stuart Cundy, a precizat că o anchetă amplă este deja în desfășurare, sub coordonarea organismelor de investigare a accidentelor feroviare, pentru a stabili cu exactitate cauzele tehnice sau umane care au dus la producerea acestei coliziuni de proporții. Informațiile privind circulația trenurilor pe acea magistrală rămân blocate până la finalizarea cercetărilor la fața locului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Politică 19 iun.
Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Politică 19 iun.
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Parteneri
Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”
Adevarul.ro
Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”
Veste proastă pentru Ronny Labonne! Ce s-a ales de fundașii care au venit la FCSB să-i ia locul lui Vali Crețu
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Ronny Labonne! Ce s-a ales de fundașii care au venit la FCSB să-i ia locul lui Vali Crețu
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum arată Shirley MacLaine la 92 de ani. Povestea unei legende de la Hollywood: „Vârsta este doar o cifră”
Stiri Mondene 19 iun.
Cum arată Shirley MacLaine la 92 de ani. Povestea unei legende de la Hollywood: „Vârsta este doar o cifră”
Laurette s-a întors la spital după ultima operație: „Piciorul s-a infectat din nou"
Stiri Mondene 19 iun.
Laurette s-a întors la spital după ultima operație: „Piciorul s-a infectat din nou”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
De ce fermierii vând laptele cu 70 de bani litrul, iar în magazine ajunge la peste 5 lei
ObservatorNews.ro
De ce fermierii vând laptele cu 70 de bani litrul, iar în magazine ajunge la peste 5 lei
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Mediafax.ro
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Zodia care va avea parte de un miracol sâmbătă. Acest nativ își vede cea mai mare dorință îndeplinită
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de un miracol sâmbătă. Acest nativ își vede cea mai mare dorință îndeplinită
A ascultat de frică și a scăpat cu viață. Femeia care trebuia să sară înaintea Mariei Eduarda s-a retras în ultimul moment
KanalD.ro
A ascultat de frică și a scăpat cu viață. Femeia care trebuia să sară înaintea Mariei Eduarda s-a retras în ultimul moment

Politic

Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Politică 19 iun.
Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Politică 19 iun.
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Sportul adorat de români care a devenit o afacere fabuloasă. 3.000.000.000 de dolari sunt investiți în 2026
Fanatik.ro
Sportul adorat de români care a devenit o afacere fabuloasă. 3.000.000.000 de dolari sunt investiți în 2026
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina