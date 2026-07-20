Russell Crowe va susține, pentru prima dată, două concerte în România, alături de trupa sa, The Gentlemen Barbers. Actorul premiat cu Oscar va urca pe scenă la Timișoara și București, iar organizatorii au pregătit și o experiență Meet & Greet dedicată fanilor care își doresc să îl întâlnească personal.

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Russell Crowe, concert în București și Timișoara

După o carieră în cinematografie care i-a adus un premiu Oscar și roluri devenite cunoscute în întreaga lume, Russell Crowe va ajunge pentru prima dată în România. De această dată, artistul nu vine în calitate de actor, ci de muzician. Alături de trupa The Gentlemen Barbers, Russell Crowe va susține două concerte în cadrul turneului internațional Indoor Garden Party.

Primul spectacol este programat pe 26 mai 2027, la Parcul Rozelor din Timișoara, iar al doilea va avea loc pe 28 mai 2027, la Sala Palatului din București.

Fanii îl pot întâlni personal pe Russell Crowe

Cu ocazia primei sale vizite în România, organizatorii au pregătit o experiență specială pentru admiratorii actorului. Până pe 26 iulie, fanii își pot rezerva un pachet Meet & Greet, care oferă posibilitatea unei întâlniri directe cu Russell Crowe.

Pachetul include:

  • fotografie alături de Russell Crowe;
  • o scurtă sesiune Meet & Greet;
  • poster oficial semnat de Russell Crowe;
  • un vinil Indoor Garden Party, semnat de artist.

Organizatorii precizează că pachetul Meet & Greet nu include accesul la concert, iar biletul pentru spectacol trebuie achiziționat separat, indiferent de categoria aleasă.

Russell Crowe le-a transmis un mesaj fanilor din România

Pentru a marca această premieră, Russell Crowe a înregistrat și un mesaj video adresat publicului din România, prin care îi invită pe fani la concertele din Timișoara și București.

„Salut! Sunt Russell Crowe. Am vrut doar să vă anunț că eu și trupa mea vom susține câteva concerte în România în anul 2027. Pe 26 mai vom fi în Timișoara și pe 28 mai vom fi la București. Deci este „Indoor Garden Party” live în concert, în România. Ne vedem acolo!”, a transmis Russell Crowe.

Muzica, o pasiune care l-a însoțit înainte de succesul în cinematografie

Deși este cunoscut în întreaga lume pentru rolurile din „Gladiator”, „A Beautiful Mind”, „Cinderella Man” și „Master and Commander”, Russell Crowe are o legătură veche cu muzica.

Artistul cântă încă din adolescență, cu mult înainte de a deveni unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. În prezent, continuă această pasiune alături de The Gentlemen Barbers, trupă cu care susține concerte în Australia, Europa și America.

Ce vor putea asculta spectatorii la concerte

Turneul Indoor Garden Party propune un repertoriu inspirat din rock clasic, folk, country și blues. Pe lângă piesele originale, concertul include reinterpretări muzicale, povești din culisele carierei lui Russell Crowe și momente de dialog cu publicul.

Potrivit organizatorilor, spectacolul este construit în jurul muzicii live și al interacțiunii directe cu spectatorii, fiecare reprezentație având o atmosferă diferită.

Cum pot fi cumpărate biletele

Pachetul Meet & Greet este disponibil până la 26 iulie, iar biletele pot fi achiziționate exclusiv prin platforma Eventim, iar prețul pornește de la 499 RON. Prețul biletelor pentru concert, în Timișoara, încep de la 250 RON, iar în București prețurile sunt de la 290 RON.

Venirea lui Russell Crowe și a trupei The Gentlemen Barbers în România marchează una dintre premierele importante ale anului 2027 pentru publicul iubitor de muzică și film, oferind fanilor ocazia de a-l vedea pe celebrul actor într-o ipostază diferită de cea cu care s-au obișnuit pe marile ecrane.

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